Навыки и умения детей 3-4 лет: чек-лист для родителей

Казалось бы, вы еще вчера принесли конверт из роддома, а сегодня крохе уже исполнилось три года. Теперь ребенок стал дошкольником. Какие изменения ждут его в предстоящий год в психологическом и физическом плане? Специально для родителей мы приготовили чек-лист, учитывающий особенности развития детей трех-четырех лет.

Физическое развитие детей 3-4 лет

Младший дошкольный возраст — новая ступень в жизни деток. В этом возрасте малыш обычно:

– уже умеет прыгать, бегать, взбираться на предметы;

– предпринимает попытки играть в групповые игры;

– набирает вес незначительно, всего 1-2 кг за год;

– подрастает на 3-7 см;

– имеет до 20 молочных зубов.

Психическое развитие детей 3-4 лет

Этот период характеризуется тем, что ребенок начинает идентифицировать себя как личность и требует подобающего отношения. У маленького человека проявляются:

– упрямство;

– негативизм;

– попытки командовать;

– завышенная самостоятельность;

– ревность.

Родителям следует помнить, что именно в этом возрасте у ребенка наступает первый кризис, с которым они как более старшие и опытные должны помочь справиться.

Социально-коммуникативное развитие детей 3-4 лет

В этом возрасте важно научить ребенка:

– здороваться при встрече с другими детьми и взрослыми;

– знакомиться со сверстниками;

– делиться и обмениваться;

– принимать участие в совместных играх с другими ребятами;

– применять фантазию в совместных играх;

– уметь рассказать о себе: как зовут его, как зовут родителей;

– говорить вежливые слова и знать правила поведения в обществе.

Интеллектуальное развитие ребенка в 3-4 года

Начиная с трех лет у ребенка формируется определенная база знаний, которые он пытается применять. Малыш активно знакомится с окружающим миром и к своему возрасту уже должен знать:

– названия и характеристики 10 домашних животных;

– 5-7 видов птиц, уметь показывать их на картинке;

– 4-5 разновидностей рыб;

– 4-5 разновидностей насекомых;

– названия основных растений, произрастающих в регионе: до 5 видов деревьев и цветов;

– названия овощей, ягод, фруктов и грибов, которые произрастают в регионе и продаются на прилавках;

– чем различаются характеристики таких материалов, как древесина, стекло, камень, пластик;

– времена суток и их характеристики;

– времена года и чем они различаются;

– природные явления;

– части тела, а также уметь их показать;

– 3-5 популярных профессий;

– до 10 видов транспортных средств;

– чем отличается город от деревни.

Логическое и математическое развитие детей 3-4 лет

Между тремя и четырьмя годами происходит совершенствование основных логических операций и математических понятий. Если ребенку уделять достаточно внимания, то в этом возрасте он может уверенно:

– считать до 10;

– называть основные цвета;

– знать геометрические фигуры;

– знать понятия больше — меньше, много — мало, высоко — низко и т.д.;

– сравнивать предметы по 1-2 признакам;

– складывать картинки из фрагментов;

– находить различия между похожими картинками.

Родители должны активно побуждать детей этого возраста к самостоятельной деятельности, предлагая выполнить определенные задачи.

Речевое развитие детей 3-4 лет

К трем годам кроха должен уметь:

– составлять простые фразы;

– рассказывать о недавних событиях;

– применять речь как способ получения новой информации;

– пересказывать сказку опираясь на иллюстрации;

– рассказывать о себе;

– пытаться изменять слова по падежам.

К четырем годам ребенок должен овладеть следующими умениями:

– описывать увиденное изображение;

– быстро формулировать свои мысли;

– знать признаки предметов;

– использовать глаголы;

– повторять за взрослыми сложные словосочетания;

– называть свое имя и фамилию;

– придумывать собственные слова, определять смысл непонятных слов.

Художественное развитие ребенка 3-4 лет

Большую роль в формировании психики ребенка играет умение выражать свои чувства путем творчества. В возрасте 3-4 лет ребенку желательно освоить следующие виды творчества:

– рисование карандашами, пальчиковыми красками, кисточками, мелками, губками, фломастерами;

– аппликации из цветной бумаги, природных материалов, ваты;

– лепка из пластилина и глины;

– конструирование;

– вырезание по контуру детскими ножницами с круглыми концами;

– оригами — складывание фигурок без использования ножниц и клея;

– помимо занятий, направленных на развитие творческого потенциала, ребенку следует предложить развивать знания в живописи, музыке, литературе.

Держите руку на пульсе развития вашего малыша. Но и не увлекайтесь страхами не успеть развить ребенка согласно общепринятой шкале. Дети развиваются по-разному! А если все-таки есть сомнение в том, что ваше чадо успевает за сверстниками, персональная помощь педагога дошкольного образования не помешает.

Материалы предоставлены профессиональным педагогом Татьяной Федоровной Антоновой. Татьяна Федоровна, преподаватель с 48-летним стажем, живет в Праге и в своей школе обучает детей 3-12 лет чтению, письму, математике и русскому языку очно и онлайн. Своих самых маленьких учеников в возрасте от 3 до 6 лет она учит основам чтения и письма, счета, логики и окружающего мира, помогает им делать первые шаги в развитии речи и развивать мелкую моторику.