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Инструкция: что делать с визой, если вас отчислили из университета в Чехии

Инструкция: что делать с визой, если вас отчислили из университета в Чехии

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Многие студенты вылетают из вузов уже после первой сессии, поэтому пора отчислений приходится на февраль и март. Для граждан Чехии это небольшая проблема, а вот пребывание иностранцев на территории страны часто напрямую связано с обучением в университете.
Инструкция: что делать с визой, если вас отчислили из университета в Чехии

Главная опасность отчисления

Что происходит, когда отчисляют иностранного студента? Университет в 100% случаев отправляет информацию об отчислении в отдел иммиграции МВД Чехии. Виза при этом не отменяется моментально: согласно законодательству, студент может сменить как учебное заведение, так и саму цель пребывания в любой момент. Сначала МВД отправляет студенту письмо, в котором сообщает о необходимости донести недостающие документы (подтверждение об обучении в заявленном университете становится недействительным с момента отчисления). 

Министерствро внутренних дел Чехии — достаточно бюрократизированное учреждение. Может случиться так, что сотрудники обработают письмо из университета и сообщат иностранцу о проблеме только через несколько месяцев после отчисления. Иностранцу, уверенному, что с его визой все в порядке, рано или поздно придёт письмо с требованием донести подтверждение об обучении «задним числом» — новое подтверждение должно быть действительно от даты отчисления. Поменять тип визы задним числом нельзя, как и поступить в другой вуз. Чаще всего студенты получают отказ в визе именно по этой причине. 

Что делать?

Если вы знаете, что из-за незакрытой сессии или прогулов вас ждет отчисление, очень важно заняться решением визовых вопросов заранее, лучше до конца марта.

Есть несколько вариантов:

1. Записаться на языковые курсы

Это самый распространённый вариант. Стоимость курсов варьируется от 13 000 крон (курсы без права работы) до 15 000 крон (курсы с правом работ в Чехии). С оформлением этого варианта и продлением визы помогают, например, в компании Red Panda. Подробности можно найти Вконтакте или в Instagram компании. 

2. Поменять вуз

Это достаточно сложное решение, ведь поменять высшее учебное заведение в середине года непросто. Как правило, только некоторые частные университеты соглашаются принять студентов при условии признания кредитов из вашего вуза. В среднем обучение там стоит от 50 000 до 70 000 крон в год. 

3. Перейти на рабочую визу

Поменять тип пребывания со студенческой визы на рабочую карту вы можете в любой момент. Главное, чтобы у вас был контракт с работодателем, зарплата выше минимальной, а позиция на рынке труда, на которую вас приняли, должна быть доступна для иностранцев (если вы еще не закончили вуз в Чехии, у вас нет свободного доступа на рынок труда — вы можете претендовать на те вакансии, которые оставались открытыми на бирже труда больше месяца и оказались невостребованными среди граждан Чехии или иностранцев с ПМЖ) 

4. Воспользоваться визой по воссоединению семьи

Студенты, как правило, могут воссоединиться с супругом/супругой или с партнером в том случае, если он является гражданином ЕС. 

5. Получить предпринимательскую визу

Этот вариант доступен только тем иностранцам, которые провели в Чехии более пяти лет. Кроме того, необходимо, чтобы у студента уже было зарегистрированное ИП или компания, которая работает в стране в течение нескольких месяцев. 

Сложности при изменении цели пребывания в Чехии

Очень сложно изменить цель пребывания, если ваша студенческая виза еще не рассмотрена. Такие ситуации требуют более комплексного подхода, поэтому мы рекомендуем обратиться за консультацией к адвокату или в визовый центр

 
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студенты Чехия Прага университеты
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