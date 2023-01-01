Реальные причины, которые мешает вам выучить чешский

Как можно так давно находиться в Чехии и не выучить чешский язык? Это риторический вопрос, который мы, порой с возмущением, задаём соотечественникам, а иногда и самим себе. Казалось бы, естественная языковая среда, в которую попадает иммигрант, это идеальное условие для изучения неродного языка. Однако, само по себе погружение в неё, не делает этот процесс простым и естественным для взрослого человека.

Именно поэтому появляются сообщества, где иностранцы десятилетиями общаются на родном языке, игнорируя язык страны проживания.

С 1953 года проблематику языка, как феномена психики, исследует психолингвистика – дисциплина, находящаяся на стыке лингвистики и психологии. В основе любого решения лежит мотивация. Для чего мы учим язык? Какого уровня будет достаточно для каждого из нас? Ответы на эти вопросы всегда индивидуальны.

Иными словами, определяющее значение имеет личностный смысл овладения иностранным языком. Для одного это комфортное общение с новыми друзьями иностранцами, для другого – перспектива успешной экономической интеграции, в том числе, на рынке труда. Потому так важно разобраться в своей истинной мотивации. Ведь изучение языка ради его изучения – форма без содержания. И если нет ответа на вопрос «для чего», нет и движущей силы и энергии для запуска этого процесса.

Исследуя проблематику мотивации в контексте освоения языков, американский учёный Джон Шуманн выделил несколько признаков истинной или внутренней мотивации:

– устойчивый интерес к языку;

– принятие ситуации, в которой есть необходимость учить язык;

– осознание влияния результата обучения на достижение личных значимых целей;

– готовность к результату, как к положительному, так и отрицательному;

– удовлетворение результатом.

И хотя важность момента принятия решения сложно переоценить, это только начало длинного, непростого пути, часто напоминающего бег с препятствиями.

Попробуем разобраться, какие психологические факторы могут мешать эффективному освоению языка в его естественной среде.

Установки. Часто устойчивые представления о тех или иных вещах, происходящих в жизни, мешают видеть принципиально новые ее стороны, а значит максимально реализовывать возможности. И если когда-то давно в свой адрес мы слышали категоричное «Языки – не твоё», теперь мы вряд ли с легкостью и удовольствием будем осваивать новый язык. Результатом такой установки бывает внутренняя убежденность — «Я не способен выучить иностранный язык и не буду пытаться». Именно она зачастую останавливает нас буквально в начале пути, когда каждая ошибка кажется очевидным ее подтверждением. Отделив своё мнение о себе от чужого представления, мы получаем реальный шанс изменить отношение как к языку, так и к процессу обучения в целом.

Страхи. Одни из самых распространённых – страх ошибок и страх выглядеть глупо. И то и другое неизбежно. Эти страхи преодолеваются путем проживания эмоций в ситуации обучения, общения и языковых экспериментов. Как только приходит понимание, что глупости, которые вылетают из наших уст в процессе освоения языка, не делают нас хуже, а мир не рушится от наших ошибок, становится очевидно, что ошибки — неотъемлемая часть развития и его же катализатор.

Удивительно, но если задуматься, даже общаясь с близкими людьми на родном языке, мы не всегда понимаем друг друга. Не понимать человека, который говорит на чужом для нас языке, более чем нормально.

Восприятие языка. Не стоит забывать, что язык на уровне эмоционального восприятия может нравиться или нет. Казаться грубым, смешным или, наоборот, певучим и приятным на слух. Ситуация, в которой восприятие языка мешает серьезно к нему относиться, случается нередко. Хорошо, когда переезд спланирован и есть хоть какое-то представление о новой стране проживания. Ещё лучше, когда решение максимально осознанное и основано на истинном интересе к культуре и языку страны. Но так бывает далеко не всегда. Иногда мы переезжаем спонтанно или даже вынужденно. И тогда есть все шансы стать живым персонажем известных иллюстрации в стиле «ожидание/реальность». Все вокруг может казаться чуждым, иная культура будет восприниматься максимально недружелюбной, а язык, как ее неотъемлемая часть, не будет рассматриваться как объект изучения.

Процесс изучения языка — это формирование новой действительности, с которой мы далеко не всегда готовы встретиться лицом к лицу. Недостаточно единожды принять решение учить язык, нужно каждый день принимать его снова и снова, чтобы продолжить этот сложный и одновременно интересный путь. Это внутренняя дисциплина, это фокус на мотивации, это способность быть открытым новому, обмен энергией.

Мы можем выйти из зоны комфорта и, преодолевая страхи, начать говорить. Можем окружить себя людьми, говорящими на нашем языке, и чувствовать себя относительно безопасно на чужой для нас территории. Учить язык или не учить – всегда личный выбор. И он немного сложнее, чем просто «да» или «нет», даже если со стороны нам кажется иначе.

Анастасия Сапронова

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