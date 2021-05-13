Образование в Чехии: где учиться на маркетолога

Почему иностранцам в Чехии сложно учиться на маркетолога
Учиться в вузе даже на родном языке совсем непростая задача. Получить образование за рубежом — настоящий челлендж для студента. Иностранцам, которые решили изучать маркетинг в Чешской Республике, важно понимать, что в процессе придется много говорить и читать на чешском или английском, готовить презентации и проекты вместе с одногруппниками. Без коммуникации никуда! С языковыми испытаниями придется столкнуться еще до начала обучения — на вступительных экзаменах. Как правило, абитуриентам приходится отвечать на открытые вопросы, а эта задача требует исключительного знания языка. Уровня В2 может быть недостаточно.
Будущие студенты часто ошибочно считают, что маркетинг и PR — это написание продающих слоганов и создание рекламы. На деле оказывается, что профессиональный маркетолог должен быть хорошим аналитиком, который способен просчитать и продумать эффективность рекламной стратегии, оценить вовлеченность аудитории и сформировать бюджет. Чтобы увлеченно двигаться навстречу новой профессии, студенту следует заранее убедиться, что он правильно понимает, чем будет заниматься после окончания вуза.
Где учиться на маркетолога в Чехии
Реклама и маркетинг в Чехии преподаются на английском или чешском языках. Обучение на английском студент всегда оплачивает самостоятельно, а вот на чешском в государственных вузах республики можно учиться совершенно бесплатно.
Univerzita Karlova v Praze
В Карловом университете маркетинг преподают на кафедре маркетинговой коммуникации и PR, которая относится к факультету социальных наук. Обучение ведется по двум программам: бакалаврская «Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations» (3 года) и магистерская «Strategická komunikace» (2 года). Вступительные экзамены состоят из двух частей: SCIO тест и устное собеседование, на котором комиссия проверяет кругозор и знания будущего студента о профессии. Маркетинг — популярное направление среди современных выпускников, конкуренция при поступлении в Карлов университет действительно высокая. Из 900 абитуриентов поступают в среднем 70 человек, поэтому к экзаменам следует отнестись серьезно.
Vysoká škola kreativní komunikace
VŠKK — это частный университет, который готовит студентов к карьере в творческой индустрии. Для студентов, которые хотят изучать маркетинг, в вузе есть несколько вариантов:
● Креативный маркетинг (Kreativní marketing)
● Digital-маркетинг и коммуникация (Digitální marketing a komunikace)
● Менеджмент в креативной индустрии (Management v kreativním průmyslu)
● Медиапроизводство (Mediální tvorba)
● Графический и медиадизайн (Grafický a mediální design)
● Анимация и визуальные эффекты (Animace a vizuální efekty)
● Фотография и аудиовизуальное образование (Fotografie a audiovize)
● Коммерческое письмо в СМИ (Komerční psaní v mediích)
Вступительные экзамены проходят в формате собеседования с руководителями специализаций, на которых абитуриенты должны убедить членов комиссии в своей заинтересованности в выбранном направлении. Обучение стоит от 27 до 40 тысяч крон за семестр. Во время учебы студенты тесно сотрудничают с практикующими профессионалами.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
В этом учебном заведении маркетинг преподают на факультете мультимедийных коммуникаций, который входит в Институт маркетинговых коммуникаций. Основной упор в обучении здесь делается на креативность в рекламе и внедрение новейших трендов в бизнес-стратегии. Студенты получают профессиональные навыки в области продвижения, презентации и рекламы продуктов и услуг.
Vysoká škola ekonomická v Praze
VŠE — главный экономический вуз Чехии, поэтому все программы напрямую связаны с экономикой. Все студенты Высшей школы экономики в Праге получают как минимум базовые знания по статистике, бухгалтерскому учету, информатике и налогообложению. Будущий маркетолог может выбрать одно из двух направлений — «Marketing management» или «Podnikový management». Учиться можно как на чешском, так и на английском языках.
Vysoká škola finanční a správní (VŠFS)
Это частное учебное заведение, где можно получить диплом бакалавра или магистра по специальности «Marketingová komunikace». Изучать придется не только маркетинг, но и психологию, социологию, микро и макроэкономику. Обучение на чешском языке стоит 58 000 крон, на английском — 82 000.
University of New York in Prague
Нью-Йоркский Университет в Праге — это частный вуз, который открылся в чешской столице в 1998 году на базе Государственного университета Нью-Йорка. Здесь маркетинг можно изучать в рамках программы «Business Administration se zaměřením na marketing» и только на английском языке. После трех лет обучения выпускник получает степень бакалавра европейского стандарта. Студенты изучают потребительское поведение, маркетинговые технологии, PR и управление продажами.