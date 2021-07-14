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Где учиться на журналиста в Чехии?

Где учиться на журналиста в Чехии?

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Отдельного факультета журналистики в университетах Чехии не существует, поэтому изучать журналистику в чистом виде в Чехии возможно лишь в трех государственных университетах: Карловом, Масариковом и Оломоуцком. И преподается она на двух специальностях «Журналистика» и «Медиа коммуникации» на философском факультете или на факультете социальных наук.
Где учиться на журналиста в Чехии?

Программа обучения на специальности «Журналистика» включает в себя как общие гуманитарные науки (социология, психология, философия и т.д.), так и профессиональные (история массовых коммуникаций, графический дизайн и основы полиграфии, фотожурналистика, работа с информационными агентствами и т.д.). Ключевую роль в обучении занимают такие аспекты как этика представителей СМИ, а также международные принципы поведения журналистов. Перед студентами второго курса, изучающими журналистику в чешских университетах, возникает необходимость сделать выбор между двумя направлениями: «Теле-радиожурналистика» и «Фото и периодическая печать».

А вот специальность «Медиа коммуникации» более обширная, так как включает в себя не только печатные издания, радио и телевидение, но и приложения для смартфонов, компьютерные игры и технологии виртуальной реальности. Поэтому выпускники специальности «Медиа коммуникации» скорее управленцы и технологи в медиа среде, которые владеют навыками создания успешного бизнеса, привлечения целевой аудитории к проекту и тесной коммуникации с ней. Обучение на бакалавриате длится 3 года, после чего можно его продолжить либо в магистратуре (2 года), либо в аспирантуре (4 года).

Для того, чтобы поступить на журналиста в Чехии, абитуриентам необходимо сдать тест на Общие предпосылки к обучению (OSP) на чешском языке и экзамен по английскому языку. Комплексную помощь в подготовке к поступлению в чешские университеты оказывает Образовательный центр GoStudy.

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Темы
образование Прага Чехия 2021 Карлов университет сми чешский язык
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