Где в Чехии учиться бизнесу?

Главный плюс учебы в Чехии – возможность попасть на стажировку в любую страну Европы. С трудоустройством в последствии не возникнет проблем.

В Чехии есть особые учебные заведения, которые выпускают будущих Илонов Масков и Биллов Гейтсов. Это – бизнес школы. Они делятся на два типа:

государственные, где учеба на чешском бесплатная. Есть программы и на английском языке, но там учатся только на платной основе.

частные. В этих школах придется платить за учебу на любом языке.

Государственные бизнес-школы

Высшая школа Экономики в Праге (ВШЭ)

Здесь представлен самый широкий выбор специальностей в области предпринимательства.

Больше всего таких программ на факультете международных отношений. Здесь подготовят к шести специальностям, включая международный бизнес, менеджмент в торговле и дипломатические отношения. Некоторые программы представлены и на английском.

На факультете экономики предприятия есть программы даже на русском. Например, экономика предприятия и управление. Здесь также преподают менеджмент в сфере культуры и международный бизнес.

На факультете информатики и статистики представлено пять программ в области предпринимательства. Популярностью пользуются информационные медиа, прикладная информатика, мультимедиа в экономической практике.

Также в ВШЭ есть факультет менеджмента в г. Йиндржихув Градец.

Можно рассмотреть и другие вузы:

Чешский агротехнический университет в Праге. Здесь есть специальности на английском и чешском

Высшая школа техники и экономики в Ческе-Будеёвице. Окончив программу «бизнес и управление» на английском, можно получить степень MBA.

Технический университет в Либерце. На экономическом факультете представлено много программ на чешском и английском.

Брненский технический университет. Большой выбор специальностей, связанных с бизнесом и администрированием, предлагает факультет предпринимательства.

Университет Менделя в Брно. На экономическом факультете есть девять программ на чешском языке и одна программа на английском.

Университет в г. Градец Кралове. Здесь на факультете информатики и менеджмента представлено много специальностей, связанных с предпринимательством.

Университет Томаше Бати в Злине. Факультет менеджмента и экономики предлагает одну программу на английском языке и четыре на чешском.

Университет Пардубице. На факультете экономики и управления большой выбор специальностей на чешском.

Слезский университет в Опаве. На торгово-предпринимательском факультете в Карвине преподают специальность «цифровой бизнес» на чешском.

Частные бизнес-школы

В таких вузах образование платное, но выбор специальностей на английском больше. Можно поступить даже без знания чешского языка.

Список частных бизнес-школ в Праге:

Англо-американская высшая школа (www.aauni.edu)

Нью-йоркский университет (www.unyp.cz)

Высшая школа Unicorn (unicornuniversity.net/cs/home)

Метропольный университет (www.mup.cz)

Университет NEWTON (Прага, Брно, www.newton.university)

Институт CEVRO (Прага, Чешский Крумлов, www.cevroinstitut.cz)

Европейская бизнес-школа (European Business School SE, ebschool.cz)

Пражский колледж Prague College (www.praguecollege.cz)

Высшая школа предпринимательства и права (Брно, Острава, Прага, www.vspp.cz)

Высшая школа финансов и управления (Карловы Вары, Мост, Прага, www.vsfs.cz)

Высшая школа креативной коммуникации (www.vskk.cz/cz)

Высшая школа торговли (www.vso.cz)

Бизнес-школ и программ, связанных с предпринимательством, в Чехии действительно много. В таком разнообразии сложно определиться и понять, какую специальность хочется учить. Чтобы помочь себе с выбором, абитуриент может ответить на эти вопросы:

Почему я считаю, что сфера бизнеса мне подойдет?

Чем именно хочу заниматься в области предпринимательства?

В какой нише и на какой должности хочу работать?

Ответы дадут направление, по которому легче выбирать будущую специальность.

Определившись с выбором, выпускнику останется выучить чешский, сдать нострификацию и вступительные экзамены.

В Чехии существуют специальные образовательные центры, которые помогают ребятам из стран СНГ поступить в чешские университеты с первого раза.