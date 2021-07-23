Где в Чехии учиться бизнесу?

В Чехии есть особые учебные заведения, которые выпускают будущих Илонов Масков и Биллов Гейтсов. Это – бизнес школы. Они делятся на два типа:
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государственные, где учеба на чешском бесплатная. Есть программы и на английском языке, но там учатся только на платной основе.
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частные. В этих школах придется платить за учебу на любом языке.
Государственные бизнес-школы
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Высшая школа Экономики в Праге (ВШЭ)
Здесь представлен самый широкий выбор специальностей в области предпринимательства.
Больше всего таких программ на факультете международных отношений. Здесь подготовят к шести специальностям, включая международный бизнес, менеджмент в торговле и дипломатические отношения. Некоторые программы представлены и на английском.
На факультете экономики предприятия есть программы даже на русском. Например, экономика предприятия и управление. Здесь также преподают менеджмент в сфере культуры и международный бизнес.
На факультете информатики и статистики представлено пять программ в области предпринимательства. Популярностью пользуются информационные медиа, прикладная информатика, мультимедиа в экономической практике.
Также в ВШЭ есть факультет менеджмента в г. Йиндржихув Градец.
Можно рассмотреть и другие вузы:
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Чешский агротехнический университет в Праге. Здесь есть специальности на английском и чешском
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Высшая школа техники и экономики в Ческе-Будеёвице. Окончив программу «бизнес и управление» на английском, можно получить степень MBA.
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Технический университет в Либерце. На экономическом факультете представлено много программ на чешском и английском.
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Брненский технический университет. Большой выбор специальностей, связанных с бизнесом и администрированием, предлагает факультет предпринимательства.
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Университет Менделя в Брно. На экономическом факультете есть девять программ на чешском языке и одна программа на английском.
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Университет в г. Градец Кралове. Здесь на факультете информатики и менеджмента представлено много специальностей, связанных с предпринимательством.
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Университет Томаше Бати в Злине. Факультет менеджмента и экономики предлагает одну программу на английском языке и четыре на чешском.
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Университет Пардубице. На факультете экономики и управления большой выбор специальностей на чешском.
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Слезский университет в Опаве. На торгово-предпринимательском факультете в Карвине преподают специальность «цифровой бизнес» на чешском.
Частные бизнес-школы
В таких вузах образование платное, но выбор специальностей на английском больше. Можно поступить даже без знания чешского языка.
Список частных бизнес-школ в Праге:
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Англо-американская высшая школа (www.aauni.edu)
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Нью-йоркский университет (www.unyp.cz)
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Высшая школа Unicorn (unicornuniversity.net/cs/home)
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Метропольный университет (www.mup.cz)
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Университет NEWTON (Прага, Брно, www.newton.university)
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Институт CEVRO (Прага, Чешский Крумлов, www.cevroinstitut.cz)
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Европейская бизнес-школа (European Business School SE, ebschool.cz)
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Пражский колледж Prague College (www.praguecollege.cz)
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Высшая школа предпринимательства и права (Брно, Острава, Прага, www.vspp.cz)
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Высшая школа финансов и управления (Карловы Вары, Мост, Прага, www.vsfs.cz)
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Высшая школа креативной коммуникации (www.vskk.cz/cz)
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Высшая школа торговли (www.vso.cz)
Бизнес-школ и программ, связанных с предпринимательством, в Чехии действительно много. В таком разнообразии сложно определиться и понять, какую специальность хочется учить. Чтобы помочь себе с выбором, абитуриент может ответить на эти вопросы:
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Почему я считаю, что сфера бизнеса мне подойдет?
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Чем именно хочу заниматься в области предпринимательства?
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В какой нише и на какой должности хочу работать?
Ответы дадут направление, по которому легче выбирать будущую специальность.
Определившись с выбором, выпускнику останется выучить чешский, сдать нострификацию и вступительные экзамены.
В Чехии существуют специальные образовательные центры, которые помогают ребятам из стран СНГ поступить в чешские университеты с первого раза.