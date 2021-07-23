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Где в Чехии учиться бизнесу?

Где в Чехии учиться бизнесу?

aryna.pyatkevich 289
Главный плюс учебы в Чехии – возможность попасть на стажировку в любую страну Европы. С трудоустройством в последствии не возникнет проблем.
Где в Чехии учиться бизнесу?

В Чехии есть особые учебные заведения, которые выпускают будущих Илонов Масков и Биллов Гейтсов. Это – бизнес школы. Они делятся на два типа: 

  • государственные, где учеба на чешском бесплатная. Есть программы и на английском языке, но там учатся только на платной основе. 

  • частные. В этих школах придется платить за учебу на любом языке. 

 

Государственные бизнес-школы

  • Высшая школа Экономики в Праге (ВШЭ) 

Здесь представлен самый широкий выбор специальностей в области предпринимательства. 

Больше всего таких программ на факультете международных отношений. Здесь подготовят к шести специальностям, включая международный бизнес, менеджмент в торговле и дипломатические отношения. Некоторые программы представлены и на английском. 

На факультете экономики предприятия есть программы даже на русском. Например, экономика предприятия и управление. Здесь также преподают менеджмент в сфере культуры и международный бизнес. 

На факультете информатики и статистики представлено пять программ в области предпринимательства. Популярностью пользуются информационные медиа, прикладная информатика, мультимедиа в экономической практике. 

Также в ВШЭ есть факультет менеджмента в г. Йиндржихув Градец. 

Можно рассмотреть и другие вузы: 

  • Чешский агротехнический университет в Праге. Здесь есть специальности на английском и чешском 

  • Высшая школа техники и экономики в Ческе-Будеёвице. Окончив программу «бизнес и управление» на английском, можно получить степень MBA. 

  • Технический университет в Либерце. На экономическом факультете представлено много программ на чешском и английском. 

  • Брненский технический университет. Большой выбор специальностей, связанных с бизнесом и администрированием, предлагает факультет предпринимательства. 

  • Университет Менделя в Брно. На экономическом факультете есть девять программ на чешском языке и одна программа на английском.

  • Университет в г. Градец Кралове. Здесь на факультете информатики и менеджмента представлено много специальностей, связанных с предпринимательством. 

  • Университет Томаше Бати в Злине. Факультет менеджмента и экономики предлагает одну программу на английском языке и четыре на чешском. 

  • Университет Пардубице. На факультете экономики и управления большой выбор специальностей на чешском. 

  • Слезский университет в Опаве. На торгово-предпринимательском факультете в Карвине преподают специальность «цифровой бизнес» на чешском. 

 

Частные бизнес-школы 

В таких вузах образование платное, но выбор специальностей на английском больше. Можно поступить даже без знания чешского языка. 

Список частных бизнес-школ в Праге: 

  • Англо-американская высшая школа (www.aauni.edu)

  • Нью-йоркский университет (www.unyp.cz)

  • Высшая школа Unicorn (unicornuniversity.net/cs/home)

  • Метропольный университет (www.mup.cz)

  • Университет NEWTON (Прага, Брно, www.newton.university)

  • Институт CEVRO (Прага, Чешский Крумлов, www.cevroinstitut.cz)

  • Европейская бизнес-школа (European Business School SE, ebschool.cz)

  • Пражский колледж Prague College (www.praguecollege.cz)

  • Высшая школа предпринимательства и права (Брно, Острава, Прага, www.vspp.cz)

  • Высшая школа финансов и управления (Карловы Вары, Мост, Прага, www.vsfs.cz)

  • Высшая школа креативной коммуникации (www.vskk.cz/cz)

  • Высшая школа торговли (www.vso.cz)

 

Бизнес-школ и программ, связанных с предпринимательством, в Чехии действительно много. В таком разнообразии сложно определиться и понять, какую специальность хочется учить. Чтобы помочь себе с выбором, абитуриент может ответить на эти вопросы: 

  • Почему я считаю, что сфера бизнеса мне подойдет? 

  • Чем именно хочу заниматься в области предпринимательства? 

  • В какой нише и на какой должности хочу работать? 

 

Ответы дадут направление, по которому легче выбирать будущую специальность. 

Определившись с выбором, выпускнику останется выучить чешский, сдать нострификацию и вступительные экзамены.

В Чехии существуют специальные образовательные центры, которые помогают ребятам из стран СНГ поступить в чешские университеты с первого раза.

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Темы
образование Чехия бизнес Прага
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