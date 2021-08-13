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5 подкастов для хорошего чешского

5 подкастов для хорошего чешского

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Хотите заговорить на чешском? Попробуйте слушать. Подражать интонациям, запоминать обороты. Самый распространённый способ – смотреть любимые фильмы на чешском с субтитрами. Однако выделить два часа на погружение в кино получается далеко не каждый день, а «тренировать уши» необходимо. Образовательный центр GoStudy подготовил подборку лучших подкастов для развития вашего чешского.
5 подкастов для хорошего чешского

Zdeňkův český podcast  

Подкаст от чеха для иностранцев, в котором уже насчитываешься 182 эпизода. Спорт, гастрономия, соседние народы, США, Дональд Трамп – коктейль мнений по популярным темам, в котором каждый слушатель может найти что-то близкое.  

Slow Czech 

«Медленно, но верно» – подход авторов следующей платформы. Более 200 выпусков о чешской грамматике, известных личностях с историческими вставкими и легендами. Медленное, но основательное погружение в тонкости чешской культуры.  

Czech With Iva 

История подкаста началась 22 марта 2019 года. Проект Czech With Iva полезен тем, кто уже немного говорит на чешском и хочет развивать свою речь. Автор вдохновилась французским аналогом, который слушала, чтобы поддерживать свою языковую форму. 

Česky s Michalem

Самый масштабный проект по сравнению с остальными – 325 эпизодов на самые разные темы, причем новый десятиминутный аудио-эпизод появляется каждый день.   

Čeština je láska 

Создательницы подкаста, Карла и Сабина, дружат со времен университета и работают корректорами. В эпизодах беседуют о чешском языке и литературе, раскрывая язык с непривычной стороны. 

 

Слушайте подкасты и обогащайте свой чешский. А образовательный центр GoStudy поможет вам на этом пути.

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Темы
образование Чехия Прага чешский язык
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