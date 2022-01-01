5 подкастов на чешском, чтобы слушать и учить язык

Хотите заговорить на чешском? Попробуйте слушать. Подражать интонациям, запоминать обороты. Самый распространённый способ – смотреть любимые фильмы на чешском с субтитрами. Однако выделить два часа на погружение в кино получается далеко не каждый день, а «тренировать уши» необходимо. Образовательный центр GoStudy подготовил подборку лучших подкастов для развития вашего чешского.

Zdeňkův český podcast

Подкаст от чеха для иностранцев, в котором уже насчитывается 234 эпизода. Спорт, гастрономия, соседние народы, США, Дональд Трамп – коктейль мнений по популярным темам, в котором каждый слушатель может найти что-то близкое.

Slow Czech

«Медленно, но верно» – подход авторов следующей платформы. Более 200 выпусков о чешской грамматике, известных личностях с историческими вставкими и легендами. Медленное, но основательное погружение в тонкости чешской культуры.

Czech With Iva

История подкаста началась 22 марта 2019 года. Проект Czech With Iva полезен тем, кто уже немного говорит на чешском и хочет развивать свою речь. Автор вдохновилась французским аналогом, который слушала, чтобы поддерживать свои знания.

Česky s Michalem

Самый масштабный проект по сравнению с остальными – 525 эпизодов на самые разные темы, причем новый десятиминутный аудио-эпизод появляется несколько раз в неделю.

Čeština je láska

Создательницы подкаста, Карла и Сабина, дружат со времен университета и работают корректорами. В эпизодах беседуют о чешском языке и литературе, раскрывая язык с непривычной стороны.

Слушайте подкасты и обогащайте свой чешский. А образовательный центр GoStudy поможет вам на этом пути.