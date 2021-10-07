Образование в Чехии: как овладеть чешским на уровне С1

Для поступления в вуз Чехии всем иностранным студентам необходимо выучить чешский язык. Уровня B1 или B2, как правило, достаточно. Но бывают исключения. Сегодня разбираемся, кому и зачем придётся освоить чешский на уровне C1 уже в первый год?

Как и в других европейских странах, в Чехии, для оценки языковых навыков используют стандарт CEFR. Даже если этого названия вы не знаете, точно слышали про уровни — A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Первый уровень А1 — начальный. В вашем арсенале около 1500 слов, вы уже умеете читать и можете спросить, где находится библиотека, но не факт, что сразу поймете ответ и уж точно не справитесь с обсуждением трудов экзистенциальных философов.

А2 — достаточный уровень для самых простых диалогов, но для свободного общения его маловато. Конечно, ведь вы знаете всего 2500 слов.

Уровень B1 требует от студента умения писать и формулировать длинные предложения. Красноречие на чешском начинается здесь — в вашем лексиконе 3200 слов, есть из чего выбрать. К устным презентациям все ещё нужно серьезно готовиться, но вы уже справитесь со спонтанной беседой.

B2 — следующая ступенька. Если вы хотите получить ПМЖ или гражданство, планируете бесплатно учиться в чешском государственном вузе, вам нужно добраться до этого этапа. Вы ещё не носитель языка, но уже расслабленно чувствуете себя в компании местных жителей, можете шутить и общаться на любую тему.

Начинается самое интересное. Эти заветные и такие труднодостижимые С1 и С2.

C2 — это уровень носителя языка. Вы поддержите любой разговор, подберёте десяток синонимов к одному слову, в общем, никто не усомнится в том, что вы — чех (если получится избавиться от акцента). Но С2 в вузах не требуют.

А вот С1 нужен абитуриентам, которые планируют изучать медицину, право, журналистику, языкознание, педагогику. Почему?

Во-первых, медицинское образование традиционно считается одним из самых сложных в любой стране, даже если вы получаете его на родном языке. А теперь добавьте к этому трудности перевода? Нужно знать терминологию и безошибочно понимать, о чем идёт речь на лекции, ведь в будущем вы возьмёте на себя ответственность за здоровье других людей.

Во-вторых, направления, связанные с языком напрямую, требуют от студентов понимания тонкостей. Язык — ваш инструмент. Представьте журналиста, который не может связать двух слов или использует только простые предложения? Вы не станете его читать. Да и поступить на такую специальность будет непросто, ваши конкуренты — носители языка.

Что должен уметь и знать студент, который владеет чешским на уровне С1?

● Знать грамматические правила и исключения;

● Свободно читать и понимать художественную, научную и специальную литературу;

● Понимать любого собеседника вне зависимости от скорости и особенностей речи;

● Выражать свои мысли так же красноречиво, как и на родном языке;

● Без ошибок писать на чешском языке, включая расстановку специальных значков и знаков препинания.

Как освоить иностранный язык на уровне С1?

«Терпение и труд все перетрут», — гласит народная мудрость. Мы с ней согласны. Изучение языка требует усердия и времени. Первый шаг — языковая школа, в которой вам помогут разобраться в базовых правилах, дадут инструменты и ориентиры. Прежде чем приступать к самостоятельному обучению, необходимо получить хотя бы базу, на которую можно наслаивать знания.

Следом идут банальные советы — книги, газеты, радио, ролики на YouTube и подкасты, каналы чешских блогеров и шумные ужины с носителями языка. Общение — вот ключевой фактор успеха.

Главная ошибка, которую допускают все иностранные студенты, кроется в нежелании выбираться из зоны комфорта — студенты годами говорят только на родном языке, чтобы избежать стресса и неловкости. Не делайте так, поверьте в себя и смело осваивайте новое!