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Образование в Чехии: как поступить в творческий вуз

Образование в Чехии: как поступить в творческий вуз

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Есть мнение, будто для поступления в творческие вузы нужен только талант. Безусловно, без него никуда, но в этом вопросе есть место и для формальных правил. Рассказываем, что важно учесть абитуриентам творческих вузов в Чехии.
Образование в Чехии: как поступить в творческий вуз

Если вы решили поступать в академию искусств в Чехии, вам,  конечно, понадобится чешский язык, но не только он. Мы ознакомились с отзывами студентов и собрали 8 секретов, которые помогут пройти вступительные испытания. 

1. Базовые навыки

В творческом вузе вас не будут учить рисовать с нуля. Это очевидный факт. Все студенты, которые уже преодолели вступительные, рассказывают, что опыт — ключ к успеху. Если вы уже окончили художественную школу или училище, шансов поступить в вуз намного больше. 

 

2. Красноречивое портфолио

Второй важный пункт — портфолио. К нему не стоит подходить бездумно. Вероятно, за годы творческой жизни у вас накопилось немало работ, но приложить нужно только те, которые имеют отношение к выбранной специальности. Пусть оно будет небольшим, но красноречивым. 

 

3. Оптимизм и настойчивость

Запаситесь оптимизмом. Истории о том, как большие звёзды экрана пытались поступить в театральный несколько лет подряд, уже стали классикой. Вспомните хотя бы советский фильм «Карнавал» или историю актрисы Варвары Шмыковой, которая попала во МХАТ только с четвёртого раза. С творческими вузами Чехии та же ситуация. Что делать? Подготовить план Б (запасной вариант для поступления) и пробовать снова в следующем году. 

 

4. Грамотная самопрезентация

Учитесь презентовать себя. Обязательная часть поступления — устное собеседование. Заразить других своей мотивацией, убедить комиссию в том, что вы достойны войти в число студентов — вот ваша задача. Конечно, главное не артистизм и подача, а содержание. Ваше внутреннее содержание. 

 

5. Осведомленность

Осведомленность — важное преимущество. Покажите, что вы знакомы с историей вуза или ателье, в которое хотите поступать. Выдающиеся выпускники, крупные выставки… Вдруг вас об этом спросят?

 

6. Уникальность

Не копируйте, а удивляйте! Искусство сегодня — острое, новаторское, даже шокирующее. Красиво рисовать недостаточно, нужно иметь своё видение и неповторимый стиль. Это ищут на вступительных. 

 

7. Активная позиция

Студенты советуют абитуриентам проводить предварительный «ресерч» — ходить на дни открытых дверей и консультироваться с мастерами. Обстановка и атмосфера могут сильно повлиять на творческую энергию, поэтому прощупайте все заранее. Комфортно ли вам? Кроме того, это возможность познакомиться с ведущим ателье и показать себя еще до поступления.

 

8. Знания

Изучайте искусство. Этот совет, возможно, покажется вам странным. Наверное, вы и так немало времени посвятили этому вопросу. Но важно знать не только технику и историю искусств, советуем познакомиться с чешской культурой, следить за трендами и крупными фигурами на местной (и не только) арт-сцене.

 

Да, поступление в творческий вуз — непростая задача. Ежегодно на каждую специальность принимают только 3-4 студентов. Но практика показывает, что удача в руках сильных: целеустремленный человек, который горит своим делом, обязательно добьется успеха.

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Темы
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