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Образование в Чехии: арт-менеджмент в ВШЭ

Образование в Чехии: арт-менеджмент в ВШЭ

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«Арт-менеджер почему-то звучит впечатляюще. Все говорят “вау”, когда слышат название профессии», — объясняет Леонид Васякин, выпускник Высшей школы экономики в Праге (ВШЭ). Но совпадают ли фантазии с реальностью? Что изучают студенты арт-менеджмента в ВШЭ? Как подготовиться к поступлению и успешно окончить вуз? Делимся секретами из первых уст.
Фото: Из личного архива
Образование в Чехии: арт-менеджмент в ВШЭ

О поступлении 

Я начал готовиться к поступлению еще в России, потом приехал в Чехию и год учился на языковых курсах GoStudy. Для поступления на арт-менеджмент в Высшую школу экономики нужно было сдать четыре вступительных экзамена: математику, английский, чешский и тест на общие знания в сфере культуры. 

К математике и английскому подготовиться просто, достаточно пройти примеры тестов онлайн. Математики бояться не стоит, это не тот же экзамен, который сдают абитуриенты чисто экономических специальностей. У поступающих на арт-менеджмент проверяют математическую логику. Достаточно пройтись по тестам десять-двадцать раз, и готово. 

Вступительные экзамены по чешскому языку были сложнее, чем я представлял: много экономических терминов, которые я и на русском-то не знал. 

Самый непредсказуемый тест — по культуре. Спросить могут про мировые выставки EXPO, про пожар в пражском Национальном театре, про первый салон импрессионистов в Париже, про призеров «Оскара» или произведения чешских писателей. Если ты никогда не задавался вопросом, как зовут всех святых, чьи статуи расположены вокруг памятника святому Вацлаву в Праге, то придется отвечать наугад.  

Ожидания vs. Реальность 

Я много фантазировал, представлял, что попаду в богемный мир искусства. Ожидал, что в рамках программы мы будем его подробно изучать, но на деле существенная часть обучения была посвящена экономике. Бухучет, статистика, налоговая система Чешской Республики — с этими дисциплинами придется справиться каждому студенту арт-менеджмента в Высшей школе экономики. Однако не стоит переживать: мы получили базовые представления об этих предметах, углубленных познаний от нас не требовали.  

В первый же год ряды студентов нашего курса сильно поредели. Кто-то ушел сам, кто-то не справился с экономической программой и вынужден был уйти после первой сессии. Все-таки на факультет поступали в основном увлеченные искусством студенты — люди с гуманитарным складом ума. 

Нет, мы, конечно, изучали искусство, но не так, как это представляют абитуриенты. Нам коротко рассказали об основных направлениях в живописи и архитектуре. Больше всего внимания уделяется вопросу охраны национальных памятников культуры. 

Как выглядит учебная программа

Самые важные предметы — менеджмент культурного наследия, культурная политика, социология культуры. Это объемные и сложные курсы, которые завершаются письменным экзаменом, поэтому нужно научиться грамотно писать по-чешски. Читать тоже придется немало. 

Мы изучали проект-менеджмент и маркетинг. Готовили свои проекты, разрабатывали маркетинговые стратегии. Это полезный опыт, сегодня навыки управления и коммуникации пригодятся в любой специальности. 

Часто ездили по чешским замкам, ходили в Центр архитектуры и городского планирования CAMP, на закрытые экскурсии в пражский выставочный центр DOX. На лекциях нам рассказывали о своей работе представители разных культурных учреждений, кураторы выставок, начинающие предприниматели.

По электронной почте регулярно приходили предложения от чешских работодателей, которые сотрудничают с факультетом: например, в музей требуется стажер или в маркетинговую команду нужен помощник на частичную занятость. 

Хоть мои первоначальные ожидания и не совпали с реальностью, я доволен и программой, и возможностями, которые дает нам вуз. 

Как совмещать работу и учебу

Я начал работать консультантом в магазине одежды на первом курсе. Это был тяжелый год, потому что по-чешски я говорил еще не слишком свободно, учеба отнимала много времени. Тем не менее, я справился. В чешских вузах гибкий график, можно составлять расписание по своему усмотрению. Иногда я шел на работу после учебы, иногда перед занятиями или на выходных. 

Благодаря тому, что я много общался с коллегами по работе, мой чешский быстро улучшился. Банальный, но действенный совет: еще во время учебы на курсах начните общаться с чехами и не прекращайте. Одногруппники, коллеги, доброжелательные ребята в общежитии или в парке — не избегайте разговоров с ними, включайтесь в диалог. Я убедился на собственном опыте, что общение с носителями языка сильно упрощает жизнь в будущем. 

За все время в университете я пересдавал экзамены только по двум предметам, хотя меня пугали и предостерегали, что учеба будет очень сложной. В Высшей школе экономики есть все, чтобы хорошо подготовиться к экзаменам: списки обязательной литературы, презентации лекций и семинаров, консультации с преподавателями. Конспекты лекций от выпускников прошлых лет передаются из поколения в поколение студентов, дополняются, актуализируются.  

Арт-менеджмент: да или нет? 

Профессия менеджера в сфере искусства находится на стыке маркетинга, экономики и управления проектами и предполагает не только хороший культурный кругозор. Хороший арт-менеджер умеет свести воедино искусство и бизнес. Студенты программы «Арт-менеджмент» должны изучить ряд экономических дисциплин и дружить с математикой, отточить навыки управления и коммуникации, а также владеть чешским языком не ниже уровня В2. Качественно подготовиться к поступлению на специальность «Арт-менеджмент» можно на профильных языковых курсах GoStudy. Диплом арт-менеджера позволяет работать в разных сферах: заниматься организацией выставок и аукционов, создавать творческие союзы, продавать предметы искусства, работать в ресторанном бизнесе или сфере красоты и многое другое. Конкретные задачи зависят от области специализации арт-менеджера.       

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Темы
образование Чехия 2021 студенты выставка чешский язык Прага экскурсии искусство
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