Осваиваем чешский с нуля без акцента: числительные и их произношение

20 июня
17:26
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Смотрите новый выпуск на канале 420on.
На YouTube-канале портала 420on.cz мы говорим о чешском языке, а также о последних актуальных новостях и темах, которые касаются жизни русскоязычных в Чехии.
В этом видео изучим числа по-чешски, научимся правильным окончаниям и избежим акцента еще на старте учёбы!
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
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