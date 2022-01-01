GoStudy бесплатно готовит к школе украинских детей

Обучение на интенсивном курсе GoStudy — это не только уроки чешского, но и новые друзья. Источник фото: архив GoStudy.
Как выглядит обучение на курсе?
Поскольку чешский, как и украинский, входит в группу славянских языков, то при условии регулярных занятий освоить основы у ребенка получится всего за месяц. Режим обучения интенсивный: четыре урока в день, пять дней в неделю.
Основная задача курса — подготовить студента к ежедневной коммуникации в школе с одноклассниками и педагогами. Занятия включают интеграционные задания, в ходе которых педагоги делают акцент на расширении словарного запаса. При этом ребятам не придется зубрить часами: освоение материала происходит посредством проигрывания сцен из жизни, так что лексика будет «впитываться» естественным путем.
Будет ли курс эффективен?
Все уроки будут проходить в очной форме в учебных центрах в Праге и в Брно. Качество обучения гарантируют два преимущества.
Во-первых, заниматься ребята будут в маленьких группах не более десяти человек, соответственно, педагоги смогут ответить на все вопросы и уделить время каждому ученику.
Во-вторых, профессора школы GoStudy имеют многолетний педагогический опыт и отлично знакомы с чешскими реалиями. Это значит, что ребята будут изучать не только «книжный», но и разговорный чешский, выучат самые употребляемые в быту фразы, которых порой нет в учебниках. Занятия помогут лучше понять менталитет и культуру страны, в которой предстоит жить и учиться.
По окончании курса студент сможет общаться с одноклассниками и учителями в школе и спокойно чувствовать себя в чешской среде. Источник фото: архив GoStudy.
Что дает прохождение курса?
Интенсивный бесплатный курс включает в себя 80 уроков, пройти его можно в июне, июле или августе 2022 года. Каждый студент, который посетит как минимум 75 % занятий и сдаст итоговый тест из четырех частей (чтение, аудирование, письмо и разговорная речь), получит сертификат. Этот документ облегчит определение ученика в чешскую школу и упростит начало обучения.
Кто может записаться на курс?
Зарегистрироваться на курс может любой студент в возрасте от 14 до 18 лет, которому была предоставлена временная защита в Чешской Республике в связи с военным конфликтом в Украине.
Почему стоит пойти именно на этот курс?
GoStudy — это языковая школа с правом проведения государственного экзамена, которая уже более 20 лет специализируется на обучении иностранцев чешскому языку. 90 % выпускников школы не только успешно сдают экзамен на сертификат В2, но и поступают в лучшие университеты Чехии и Словакии.
С самого начала военного конфликта в Украине школа GoStudy приняла решение помогать украинцам адаптироваться в Чехии и открыла бесплатные языковые курсы. Обучение реализуется при поддержке Министерства образования Чешской Республики, что является показателем его качества и эффективности.
Как записаться на курс?
Студент должен выбрать, в Праге или в Брно он хочет учиться, и заполнить простую регистрационную форму. После этого ему нужно прийти в офис школы. Ученик будет определен в учебную группу и получит мейл с подробной информацией о курсе и необходимых документах. Там же будут указаны дата, время и место начала занятий. Количество мест на курсе ограничено.