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10 видео, которые помогут вам быстрее выучить чешский язык

10 видео, которые помогут вам быстрее выучить чешский язык

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
30 сентября
17:08
18878
Эксклюзивная подборка от команды 420on — мы собрали все обучающие видео, которые выходили и продолжают выходить на нашем YouTube-канале. Изучаем алфавит, избавляемся от акцента еще на начальном этапе обучения и учимся печатать на чешской клавиатуре!

10 видео, которые помогут вам быстрее выучить чешский язык

Самые используемые фразы в чешском языке. Новый выпуск от 420on на канале YouTube

Список из самых распространенных фраз, которые смогут облегчить жизнь тем, кто глубже знакомится с чешским.

Самые используемые чешские слова  чешский язык с нуля

Список самых распространенных слов, которые смогут облегчить жизнь тем, кто только знакомится с чешским языком.

211 самых используемых чешских слов. Учим чешский с нуля — часть 2

Самые распространенные чешские слова по группам: местоимения, предлоги, числительные, прилагательные, цвета, глаголы, личные данные, основные вопросы, погода. 

Как спросить дорогу в чешском городе? Полезные фразы для тех, кто учит чешский с нуля

Как ориентироваться в чешском городе? В современном мире, оказавшись в незнакомом месте с потребностью куда-то пройти или проехать, мы обычно пользуемся навигатором и картами на смартфоне. Но что, если телефон садится, интернет плохо ловит либо вы просто не можете найти на карте то, что вам нужно? В этом случае не нужно стесняться просить помощи у местных. Благодаря их совету вы быстро доберетесь до цели, а заодно и попрактикуетесь в разговорном чешском!

Чешский алфавит [Česká abeceda] Произношение, фонетика, акцент, нюансы Чешский язык с нуля #1

Детальный разбор чешского алфавита и особенностей произношения звуков. В нашем первом видео из серии «Чешский с нуля» вы узнаете:

  • Какие звуки есть в чешском алфавите?

  • Какие заблуждения существуют насчет совпадения звуков с русскими?

  • В чем отличие русских звуков от чешских и как их произносить без акцента?

  • Смягчаются ли чешские согласные?

  • Как правильно тянуть длинные гласные?

  • Что такое чешское ударение и падает ли оно на первый слог?

  • Дифтонги и оглушение согласных

  • Полезные нюансы произношения

Чешские числительные и произношение Чешский язык с нуля #2

В этом уроке говорим о чешском языке, а конкретно о числительных и произношении. 

Чешская клавиатура для начинающих • Особенности • Диакритика • Цифры • Чешский язык с нуля #3

Перед большинством из тех, кто живет в Чехии, рано или поздно встает задача освоить клавиатуру с чешской раскладкой, а студентам-иностранцам приходится делать это в ударном темпе. Хотя чешская клавиатура серьезно отличается от русской и английской, все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Это видео поможет разобраться в азах.

Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 1

Если для вас актуальны вопросы, как улучшить произношения и какие шаги предпринять, чтобы избавиться от русского акцента в чешском, обязательно потренируйтесь сегодня вместе с нами. Уверены, вам будет не только полезно, но и интересно. 

Многие ошибочно полагают, что чешские звуки (за исключением звука Ř) абсолютно такие же, как и русские. Это не так, и сегодня мы разберем, в чем именно заключается разница и какие привычные нам звуки в чешском нужно забыть навсегда, а какие, наоборот, выучить и активно применять.

Мы рассмотрим все это на примере самых длинных чешских слов и скороговорок. 

Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 2

Продолжим ставить правильное чешское предложение на примере скороговорок. 

Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 3

В этом видео мы разоблачим два распространенных мифа:

1. акцент уйдет сам в среде;

2. акцент никогда не уйдет, и ничего с ним не сделаешь.

Кроме того, разберем правильное произношение иностранных слов в чешском языке.

 

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