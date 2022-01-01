6 видео, которые помогут вам быстрее выучить чешский язык

Чешский алфавит [Česká abeceda] • Произношение, фонетика, акцент, нюансы • Чешский язык с нуля #1
Детальный разбор чешского алфавита и особенностей произношения звуков. В нашем первом видео из серии - «Чешский с нуля» вы узнаете:
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Какие звуки есть в чешском алфавите?
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Какие заблуждения существуют по поводу одинаковости звуков с русскими?
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В чем отличие русских звуков от чешских, и как их произносить без акцента?
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Смягчаются ли чешские согласные?
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Как правильно тянуть длинные гласные?
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Что такое чешское ударение и падает ли оно на 1-й слог?
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Дифтонги и оглушение согласных
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Полезные нюансы произношения
Чешские числительные и произношение • Чешский язык с нуля #2
В этом уроке говорим о чешском языке, а конкретно о числительных и произношении.
Чешская клавиатура для начинающих • Особенности • Диакритика • Цифры • Чешский язык с нуля #3
Перед большинством из тех, кто живет в Чехии, рано или поздно встает задача освоить клавиатуру с чешской раскладкой, а студентам-иностранцам приходится делать это в ударном темпе. Хотя чешская клавиатура серьезно отличается от русской и английской, все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Это видео поможет разобраться в азах.
Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 1
Если для вас актуальны вопросы, как улучшить произношения и какие шаги предпринять, чтобы избавиться от русскоязычного акцента в чешском, обязательно потренируйтесь сегодня вместе со мной. Уверена, вам будет не только полезно, но и интересно.
Многие ошибочно полагают, что чешские звуки (за исключением звука Ř) абсолютно такие же, как и русские. Это не так и сегодня мы разберем, в чем именно заключается разница и какие привычные нам звуки в чешском нужно забыть навсегда, а какие наоборот выучить и активно применять.
Рассмотрим мы все это на примере самых длинных чешских слов и скороговорок.
Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 2
Продолжим ставить правильное чешское предложение на примере скороговорок.
Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 3
В этом видео мы поговорим о разоблачении 2-х распространённых мифов :
1. акцент уйдет сам в среде;
2. акцент никогда не уйдет и ничего с ним не сделаешь.
Кроме того, разберём правильное произношение иностранных слов в чешском языке.
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