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6 видео, которые помогут вам быстрее выучить чешский язык

6 видео, которые помогут вам быстрее выучить чешский язык

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
12 июля
15:57
473
Подборка эксклюзивно от команды 420on — мы собрали все обучающие видео, которые выходили и продолжают выходить на нашем YouTube-канале. Изучаем алфавит, избавляемся от акцента еще на начальном этапе обучения и учимся печатать на чешской клавиатуре!

6 видео, которые помогут вам быстрее выучить чешский язык

Чешский алфавит [Česká abeceda] • Произношение, фонетика, акцент, нюансы • Чешский язык с нуля #1

Детальный разбор чешского алфавита и особенностей произношения звуков. В нашем первом видео из серии - «Чешский с нуля» вы узнаете:

  • Какие звуки есть в чешском алфавите?

  • Какие заблуждения существуют по поводу одинаковости звуков с русскими?

  • В чем отличие русских звуков от чешских, и как их произносить без акцента?

  • Смягчаются ли чешские согласные?

  • Как правильно тянуть длинные гласные?

  • Что такое чешское ударение и падает ли оно на 1-й слог?

  • Дифтонги и оглушение согласных

  • Полезные нюансы произношения

Чешские числительные и произношение • Чешский язык с нуля #2

В этом уроке говорим о чешском языке, а конкретно о числительных и произношении. 

Чешская клавиатура для начинающих • Особенности • Диакритика • Цифры • Чешский язык с нуля #3

Перед большинством из тех, кто живет в Чехии, рано или поздно встает задача освоить клавиатуру с чешской раскладкой, а студентам-иностранцам приходится делать это в ударном темпе. Хотя чешская клавиатура серьезно отличается от русской и английской, все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Это видео поможет разобраться в азах.

Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 1

Если для вас актуальны вопросы, как улучшить произношения и какие шаги предпринять, чтобы избавиться от русскоязычного акцента в чешском, обязательно потренируйтесь сегодня вместе со мной. Уверена, вам будет не только полезно, но и интересно. 

Многие ошибочно полагают, что чешские звуки (за исключением звука Ř) абсолютно такие же, как и русские. Это не так и сегодня мы разберем, в чем именно заключается разница и какие привычные нам звуки в чешском нужно забыть навсегда, а какие наоборот выучить и активно применять.

Рассмотрим мы все это на примере самых длинных чешских слов и скороговорок. 

Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 2

Продолжим ставить правильное чешское предложение на примере скороговорок. 

Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 3

В этом видео мы поговорим о разоблачении 2-х распространённых мифов :

1. акцент уйдет сам в среде;

2. акцент никогда не уйдет и ничего с ним не сделаешь.

Кроме того, разберём правильное произношение иностранных слов в чешском языке.

 

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