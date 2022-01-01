9 видео, которые помогут вам быстрее выучить чешский язык

Подборка эксклюзивно от команды 420on — мы собрали все обучающие видео, которые выходили и продолжают выходить на нашем YouTube-канале. Изучаем алфавит, избавляемся от акцента еще на начальном этапе обучения и учимся печатать на чешской клавиатуре!

Самые используемые чешские слова • Чешский язык с нуля Список из самых распространенных слов, которые смогут облегчить жизнь тем, кто только знакомится с чешским языком. 211 самых используемых чешских слов. Учим чешский с нуля —Часть 2 Самые распространенные чешские слова по группам: Местоимения, Предлоги, Числительные, Прилагательные, Цвета, Глаголы, Личные данные, Основные вопросы, Погода. Как спросить дорогу в чешском городе? Полезные фразы для тех, кто учит чешский с нуля

Как ориентироваться в чешском городе? В современном мире, оказавшись в незнакомом месте с потребностью куда-то пройти или проехать, мы обычно пользуемся навигатором и картами на наших смартфонах. Но что если телефон садится, интернет плохо ловит либо же вы просто не можете найти на карте то, что вам нужно? В этом случае не нужно стесняться попросить помощи у местных. Благодаря их совету вы быстро доберетесь до цели, а заодно и попрактикуетесь в разговорном чешском!

Чешский алфавит [Česká abeceda] • Произношение, фонетика, акцент, нюансы • Чешский язык с нуля #1

Детальный разбор чешского алфавита и особенностей произношения звуков. В нашем первом видео из серии - «Чешский с нуля» вы узнаете:

Какие звуки есть в чешском алфавите?

Какие заблуждения существуют по поводу одинаковости звуков с русскими?

В чем отличие русских звуков от чешских, и как их произносить без акцента?

Смягчаются ли чешские согласные?

Как правильно тянуть длинные гласные?

Что такое чешское ударение и падает ли оно на 1-й слог?

Дифтонги и оглушение согласных

Полезные нюансы произношения

Чешские числительные и произношение • Чешский язык с нуля #2

В этом уроке говорим о чешском языке, а конкретно о числительных и произношении.

Чешская клавиатура для начинающих • Особенности • Диакритика • Цифры • Чешский язык с нуля #3

Перед большинством из тех, кто живет в Чехии, рано или поздно встает задача освоить клавиатуру с чешской раскладкой, а студентам-иностранцам приходится делать это в ударном темпе. Хотя чешская клавиатура серьезно отличается от русской и английской, все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Это видео поможет разобраться в азах.

Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 1

Если для вас актуальны вопросы, как улучшить произношения и какие шаги предпринять, чтобы избавиться от русскоязычного акцента в чешском, обязательно потренируйтесь сегодня вместе со мной. Уверена, вам будет не только полезно, но и интересно.

Многие ошибочно полагают, что чешские звуки (за исключением звука Ř) абсолютно такие же, как и русские. Это не так и сегодня мы разберем, в чем именно заключается разница и какие привычные нам звуки в чешском нужно забыть навсегда, а какие наоборот выучить и активно применять.

Рассмотрим мы все это на примере самых длинных чешских слов и скороговорок.

Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 2

Продолжим ставить правильное чешское предложение на примере скороговорок.

Чешский язык • Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 3

В этом видео мы поговорим о разоблачении 2-х распространённых мифов :

1. акцент уйдет сам в среде;

2. акцент никогда не уйдет и ничего с ним не сделаешь.

Кроме того, разберём правильное произношение иностранных слов в чешском языке.

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