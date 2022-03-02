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Альтернатива Чехии: 5 причин, почему стоит учиться в Словакии

Альтернатива Чехии: 5 причин, почему стоит учиться в Словакии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
26 июля
12:05
849
Актуальный расклад политических сил усложняет перемещение по миру и влияет на экономическую ситуацию. С одной стороны, дальнее путешествие или переезд кажется теперь рискованной идеей. С другой — получение высшего образования в Европе было и остается желанной целью для многих иностранных абитуриентов. Если вы всерьез задумываетесь об учебе в европейском университете, рассмотрите Словакию. Рассказываем, почему это стоит сделать.

Альтернатива Чехии: 5 причин, почему стоит учиться в Словакии

Статистика гласит: в последние годы студентов из Украины, России, Казахстана привлекала возможность обучения в Чехии, и Словакия на этом фоне оставалась в тени. Однако последней тоже есть, что предложить иностранным абитуриентам. 

Причина 1: возможность посмотреть мир за копейки.

Словакия расположена в центре Европы. Имея студенческую визу, можно путешествовать по всем странам Шенгенского соглашения без дополнительных документов. Студентам предоставляются скидки на билеты на поезд, самолет, автобус, так что можно побывать в десяти странах за одно лето и при этом не потратить много денег. Особенно выгодно перемещаться на машине, ее можно взять напрокат. 

Причина 2: перспектива получить диплом европейского образца.

Обучение в государственных вузах на словацком языке ведется в соответствии с европейскими стандартами и бесплатно для всех иностранцев. Мест в университетах достаточно для всех желающих. Диплом словацкой высшей школы признается в любой стране Евросоюза, что расширяет географию поиска работы. Если же студент после окончания учебы решит вернуться домой, то диплом европейского образца существенно повысит его конкурентоспособность на рынке труда. Словацкие университеты предлагают весь спектр специальностей, от технических и естественно-научных до медицинских и творческих направлений. 

Причина 3: знакомство с новой, но понятной культурой.

Словацкий язык относится к группе славянских языков — в нее входят также русский, украинский, белорусский, польский, чешский, болгарский и другие языки. Родственность языков означает близость менталитетов. Словаки дружелюбны и открыты, охотно принимают в свой круг иностранца, в результате адаптация в незнакомой стране проходит безболезненно. Если вы говорите на одном из славянских языков, то за год обучения на профильных языковых курсах вы сможете освоить словацкий до уровня В2 — этого достаточно для поступления и бесплатного обучения в местном государственном университете (см. Причину 2). 

Причина 4: шанс побывать в уникальных заповедных уголках.

Гордость маленькой Словакии — природные ландшафты: девять национальных парков, сочные альпийские луга и леса, занимающие около 40 % территории республики. Живописный горный массив Татры европейские горные гиды и опытные туристы называют «маленькими Альпами». Чтобы осмотреть все природные красоты, стоит пожить в стране — двухнедельного отпуска будет недостаточно.  

Причина 5: возможность легко получить студенческую визу. 

Словакия открыта для приема студентов из-за рубежа, поэтому при наличии пакета нужных документов визу может получить любой иностранный абитуриент. В сложившейся политической ситуации это — весомое преимущество.

Словакия: план действий

Итак, вы загорелись идеей о том, чтобы учиться в Словакии. Однако обучение за рубежом всегда сопряжено с финансовыми расходами. Возникает вопрос: как выучить язык и поступить в университет мечты, но по возможности сэкономить?

Разумный вариант, который был отработан многими учебными заведениями во время пандемии — совместить обучение онлайн и офлайн. В этом случае абитуриент первые полгода после окончания одиннадцатого класса проводит дома и одновременно изучает словацкий язык онлайн. Поскольку основная статья расходов на жизнь в Европе — съем жилья, то экономия получается существенная. Второе полугодие будущий студент проводит в Словакии. К этому моменту он уже прилично говорит по-словацки — может объясниться в быту, спросить дорогу, купить билет, заказать еду в кафе — так что адаптация проходит гораздо быстрее. Подобную программу «Онлайн+Братислава Премиум» предлагает языковая школа GoStudy.

 

Пошаговый план действий выглядит следующим образом. Вы:

  • Во время учебы в десятом или одиннадцатом классе выбираете университет в Словакии, в котором хотите учиться. 

  • Подаете заявку на программу в языковой школе, которая включает онлайн и офлайн обучение. 

  • Готовитесь финансово: Словакия — одна из самых дешевых стран Европы, но вам все равно необходимо иметь средства на жилье, проездной, еду и другие бытовые расходы. 

  • Сдаете выпускные экзамены в своей школе, получаете аттестат. 

  • В течение первого полугодия после окончания школы учите словацкий язык онлайн с опытными преподавателями.

  • Собираете чемодан и приезжаете на второе полугодие в Братиславу. Знакомитесь со словацкой культурой, осваиваете язык до уровня В2, получаете сертификат. 

  • Сдаете нострификационные экзамены.

  • Подаете заявление в вуз, сдаете вступительные экзамены. 

Ура! Вы – студент государственного университета в Словакии!    

«Так ехать в Словакию или нет?»

Обучение в европейском вузе — опыт, который не получить, оставаясь дома. Все иностранные студенты подтверждают: во время самостоятельной жизни за рубежом год воспринимается за два. Вы приобретаете не только качественные знания в интересующей вас области и диплом европейского образца, но и расширяете культурные горизонты, учитесь самостоятельно принимать важные и сложные решения, приобретаете новых друзей из разных уголков мира. Обучение в университете Словакии в настоящее время является доступным и практичным вариантом для любого иностранного студента. Чтобы получить этот бесценный опыт, достаточно приложить немного усилий и освоить словацкий язык до нужного уровня.    



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