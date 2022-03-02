Лучшие вузы Словакии: что и где изучать?

В течение последних пяти-десяти лет основное внимание студентов из России, Украины, Беларуси и Казахстана привлекали вузы Чехии. Однако и соседней Словакии, есть, что предложить, если вы хотите получить качественное образование и диплом европейского образца и в перспективе построить международную карьеру.

В пятерку лучших университетов Словакии входят:

Университет Коменского в Братиславе;

Словацкий технический университет в Братиславе;

Технический университет в Кошице;

Университет Матея Бела в г. Банска Быстрица;

Прешовский университет.

Начнем с хорошей новости: несмотря на высокий статус словацких университетов на европейском и мировом образовательном рынке, конкурс среди абитуриентов сравнительно невысокий. Для поступления и бесплатного обучения достаточно проявить немного усердия. Не во всех университетах требуется сдавать вступительные экзамены: иногда достаточно того, что вы уверенно владеете словацким языком на уровне В2. Иностранные абитуриенты, которые окончили специальные подготовительные курсы, могут поступить на ряд факультетов государственных университетов Словакии, не проходя вступительных испытаний.

Университет Коменского в Братиславе

Самый старый государственный вуз Словакии занимает 651 место в рейтинге QS World University Rankings, 1001 место в THE World University Rankings и входит в 5 % лучших учебных заведений мира. В нем обучается около 20 тысяч студентов, 15 % из которых составляют иностранцы. Высшая школа получила свое название по имени известного чешского педагога и писателя Яна Амоса Коменского.

Университет Коменского включает 13 факультетов:

Медицинский факультет (самый старый, был открыт в 1919 году);

Юридический факультет (здесь в свое время получили образование два словацких президента, Иван Гашпарович и Зузана Чапутова);

Философский факультет;

Природоведческий факультет (ф. естественных наук);

Педагогический факультет;

Фармацевтический факультет;

Факультет физической культуры и спорта;

Медицинский факультет в Мартине;

Факультет математики, физики и информатики;

Римско-католический теологический факультет;

Евангелистский теологический факультет;

Факультет менеджмента;

Факультет социальных и экономических наук (самый молодой, был открыт в 2002 году).

Словацкий технический университет в Братиславе

Крупнейший технический университет страны был основан в 1937 году. На данный момент он значится на втором месте в списке самых престижных вузов Словакии, занимает 801 место в рейтинге QS World University Rankings, 1201 место в THE World University Rankings. О качестве образования свидетельствует самый высокий процент трудоустройства выпускников по сравнению с прочими словацкими вузами. Не в последнюю очередь это связано с современными направлениями исследовательской деятельности университета: биотехнологии, устойчивое развитие, окружающая среда, природный ландшафт и урбанистика, нанотехнологии, безопасность и др.

Словацкий технический университет состоит из 7 факультетов и одного института:

Строительный факультет;

Факультет машиностроения;

Факультет электротехники и информатики;

Факультет химических и пищевых технологий;

Факультет архитектуры;

Факультет материаловедения в г. Трнава;

Факультет информатики и информационных технологий;

Институт менеджмента.

Технический университет в Кошице

Входит в пятерку лучших вузов страны, вторая по значимости техническая высшая школа после столичного Технического университета. Кроме словаков и чехов, здесь учатся студенты из 45 стран мира. Вуз в Кошице занимает 1201 место в THE World University Rankings и 801 место в рейтинге QS World University Rankings и входит в состав проектов SOKRATES-ERASMUS и CEEPUS. Это значит, что студенты из Кошице могут получить опыт обучения в Университете Брунеля в Англии, Технологическом университете Граца в Австрии и Университете Жан-Моне-Сент-Этьен во Франции.

Технический университет в Кошице включает 9 факультетов технического и художественного направления и около 530 аккредитованных программ:

Факультет горного дела, экологии, управления процессами и геотехнологии;

Факультет материалов, металлургии и переработки;

Машиностроительный факультет;

Факультет электротехники и информатики;

Строительный факультет;

Экономический факультет;

Факультет производственных технологий в Прешове;

Факультет искусства;

Факультет авиации.

Университет Матея Бела в г. Банска Быстрица

Молодое и динамичное учебное заведение. Было основано в 1992 году, в настоящее время занимает четвертое место в списке самых престижных вузов Словакии. Университет получил свое имя в честь словацко-венгерского ученого Маттиаса Бела, педагога, поэта, богослова, члена Лондонского королевского общества. Вуз занимает 1201 место в THE World University Rankings.

Университет Матея Бела располагает шестью факультетами:

Экономический факультет;

Факультет политических наук и международных отношений;

Факультет естественных наук;

Философский факультет;

Педагогический факультет;

Юридический факультет.

Прешовский университет

Входит в десятку лучший высших школ в Словакии и дает возможность получить качественное образование, прежде всего, в сфере гуманитарных наук. Многие из учебных программ вуза не имеют в Словакии аналогов. Университет является членом Ассоциации европейских университетов и Конференции ректоров Дунайского региона.

Прешовский университет включает 8 факультетов:

Факультет философии;

Факультет гуманитарных и природоведческих наук;

Факультет менеджмента;

Педагогический факультет;

Факультет спорта;

Факультет охраны здоровья;

Православный теологический факультет;

Греко-католический теологический факультет.

Куда поступать в Словакии?

Несмотря на свою географическую миниатюрность, Словакия славится не только красивой природой и уникальными достопримечательностями, но и высоким уровнем европейского образования. Первые позиции в списке лучших высших школ занимают университет Коменского и Словацкий технический университет в Братиславе, Технический университет в Кошице, университет Матея Бела в г. Банска Быстрица, Прешовский университет. Стоит обратить внимание также на Словацкий медицинский университет и экономический университет – оба эти вуза расположены в столице Словакии.

В большинстве случаев для бесплатного обучения в государственном университете потребуется сдать вступительные экзамены. Однако главное условие – уверенное владение словацким языком на уровне В2. Для этого лучше всего пройти обучение на специальных аккредитованных курсах, например, в языковой школе GoStudy. Студенты курсов могут осваивать материал в максимально удобном им режиме: онлайн, очно или выбрать комбинированную форму обучения. Разумеется, есть и те, кто предпочитает изучать иностранный язык и готовиться полностью самостоятельно. Однако системная и целевая подготовка в аккредитованной школе и уроки с носителями языка дают трудолюбивым студентам практически стопроцентную гарантию поступления в государственный университет Словакии.