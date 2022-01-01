ВИДЕО: Как спросить дорогу в чешском городе? Полезные фразы для тех, кто учит чешский с нуля

Как ориентироваться в чешском городе? В современном мире, оказавшись в незнакомом месте с потребностью куда-то пройти или проехать, мы обычно пользуемся навигатором и картами на наших смартфонах. Но что если телефон садится, интернет плохо ловит либо же вы просто не можете найти на карте то, что вам нужно? В этом случае не нужно стесняться попросить помощи у местных. Благодаря их совету вы быстро доберетесь до цели, а заодно и попрактикуетесь в разговорном чешском!



