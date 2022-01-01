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ВИДЕО: Как спросить дорогу в чешском городе? Полезные фразы для тех, кто учит чешский с нуля

ВИДЕО: Как спросить дорогу в чешском городе? Полезные фразы для тех, кто учит чешский с нуля

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 августа
11:38
463
Как ориентироваться в чешском городе? В современном мире, оказавшись в незнакомом месте с потребностью куда-то пройти или проехать, мы обычно пользуемся навигатором и картами на наших смартфонах. Но что если телефон садится, интернет плохо ловит либо же вы просто не можете найти на карте то, что вам нужно? В этом случае не нужно стесняться попросить помощи у местных. Благодаря их совету вы быстро доберетесь до цели, а заодно и попрактикуетесь в разговорном чешском!

ВИДЕО: Как спросить дорогу в чешском городе? Полезные фразы для тех, кто учит чешский с нуля

00:38 - Как вежливо обратиться

02:10 - Названия мест

04:49 - Как нам могут ответить

05:33 - Примеры диалогов

07:26 - Что означает Pozor?

07:54 - Заключение

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