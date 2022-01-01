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257 самых используемых слов в чешском языке. Учим чешский с нуля

257 самых используемых слов в чешском языке. Учим чешский с нуля

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
02 сентября
16:08
1418
Сегодня мы подготовили для вас список из самых распространенных слов, которые смогут облегчить жизнь тем, кто только знакомится с чешским языком.

257 самых используемых слов в чешском языке. Учим чешский с нуля

Для удобства мы разделили самые популярные чешские слова на небольшие подгруппы:

00:00 - Вступление

00:29 - Люди - lidé

01:13 - Семья - rodina

02:25 - Животное - zvíře

03:05 - Город - město

05:36 - Квартира - byt

07:32 - Еда - jídlo

11:28 - Время - čas

14:05 - Вещь - věc

16:04 - Одежда - oděv

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