257 самых используемых слов в чешском языке. Учим чешский с нуля

02 сентября
16:08
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Сегодня мы подготовили для вас список из самых распространенных слов, которые смогут облегчить жизнь тем, кто только знакомится с чешским языком.
Для удобства мы разделили самые популярные чешские слова на небольшие подгруппы:
00:00 - Вступление
00:29 - Люди - lidé
01:13 - Семья - rodina
02:25 - Животное - zvíře
03:05 - Город - město
05:36 - Квартира - byt
07:32 - Еда - jídlo
11:28 - Время - čas
14:05 - Вещь - věc
16:04 - Одежда - oděv
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