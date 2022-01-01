На онлайн-курсы чешского языка для украинских ассистентов педагогов записались 900 человек

​Более 900 участников записались на онлайн-курс чешского языка для ассистентов преподавателей, организованный некоммерческой организацией Člověk v tísni. Об этом во вторник сообщил медиакоординатор программы Вацлав Земан.

Во второй половине августа организация Člověk v tísni запустила онлайн-курс «Научи меня этому» с целью дать украинским беженцам возможность улучшить свой чешский язык для работы в чешских школах.

Помощники учителей со знанием украинского языка, которые в этом учебном году помогают детям беженцев в школах, не обязаны очень хорошо знать чешский язык. Согласно законодательству, они должны знать чешский язык в достаточной степени, чтобы иметь возможность общаться в школе. Решение об их найме на работу остается за директорами школ.

По данным Министерства образования, на конец июня в Чехии преподавали около 550 украинцев, а около 880 работали на непреподавательских должностях.

По словам Земана, онлайн-курс чешского языка вызвал большой интерес у украинских ассистентов преподавателей. «За три недели его работы зарегистрировалось более 900 участников», — сообщил он.

По его словам, новая часть курса включает шесть глав, посвященных, среди прочего, общению со взрослыми, травмам и болезням, школьному питанию и школьным поездкам. Предыдущие пять уроков включали типовые диалоги, интерактивные упражнения со словарным запасом и ситуации, в которых учащийся должен принять разные решения.

Земан добавил, что после прохождения курса выпускники смогут присоединиться к разговорным группам, организованным инициативой «Начни учиться!». На сайте также рассказывается, как украинские педагоги в Чешской Республике могут получить признание своего образования, какие школы предлагают вакансии и где доступны курсы чешского языка.

Инициатива в настоящее время также ищет добровольцев для руководства другими адаптационными группами.

В начале нового учебного года 1 сентября министр образования Владимир Балаш (STAN) сообщил, что от 57 000 до 60 000 детей из Украины поступили в школы Чешской Республики. Министерство образования и культуры пока не обнародовало их точное количество.

Однако, по словам Балаша, в большинстве регионов мест для украинских школьников должно быть достаточно. При необходимости в учебных заведениях также могут функционировать украинские классы и продолжать работу адаптационные группы.

Источник: novinky.cz

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