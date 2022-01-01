Учеба за границей: 6 страхов иностранных студентов

Представим: у вас в голове есть четкая картинка. Вы едете в Европу по причине А, собираетесь учиться в университете В и после получения диплома планируете строить карьеру в компании С. Однако реальность не всегда совпадает с ожиданиями, да и банальный страх перемен никто не отменял. Итак, какие из страхов иностранных абитуриентов мифические, а какие реальные, и как с ними справляться?

Разберем на примере, чего может опасаться иностранный студент. Одиннадцатиклассница Юля решила переехать в столицу Словакии, Братиславу, и планирует изучать экономику. Платное обучение ее семья не рассматривает, так что единственный вариант — освоить словацкий язык до уровня В2 и сдать вступительные экзамены в государственный университет. Несмотря на то, что Юля — девушка самостоятельная и отлично учится в школе, она все равно переживает.

Страх номер один: «А если я не выучу язык?»

Успех изучения иностранного языка зависит не только от таланта и того, гуманитарий вы или вам больше по душе точные науки. Важную роль играет правильно выстроенная система обучения: подача материала, проверка домашних заданий, своевременное объяснение трудных моментов в грамматике. Живой педагог в этих ситуациях незаменим. Разумеется, ответственный и трудолюбивый студент может и умеет учиться самостоятельно, однако для достижения цели ему придется потратить в 2-3 раза больше сил и времени. Проверено на опыте сотен студентов: годовые курсы словацкого в языковой среде — эффективный вариант для всех, кому нужно освоить язык с нуля до уровня В2 и уверенно чувствовать себя на лекциях в словацком университете.

Если наша Юля не будет пропускать занятия без уважительной причины и не забудет выполнять все домашние задания, то она успешно сдаст экзамен и получит сертификат В2. До сих пор она считала, что иностранный язык — это не для нее, поскольку английский в школе ей давался тяжеловато. Когда Юля начала учиться на курсах в Братиславе, выяснилось, что ранее ей просто не подходил метод преподавания. Сейчас весь пройденный материал укладывается у нее в голове стройными рядами. Теперь у нее есть все шансы поступить в словацкий университет.

Страх номер два: «Смогу ли я адаптироваться среди иностранцев или даже найти друзей?»

Словаки — это славянский народ. В данную группу входят также чехи, поляки, украинцы, русские, белорусы и другие национальности. Во-первых, близость менталитетов и языков облегчает адаптацию. Во-вторых, словаки очень дружелюбны по отношению к иностранцам и с большим уважением относятся к тому, когда изучают их язык и пробуют говорить на нем.

Если Юля будет открыта для общения с однокурсниками-словаками, то ее точно примут в компанию.

Страх номер три: «Вдруг мне не понравится специальность, как быть?»

Выбор специальности — это важное решение, но его можно поменять. Чтобы не разочароваться в ходе обучения, нужно максимально точно определиться с направлением перед подачей заявления в университет (приглашки). Если вам сложно это сделать, возьмите лист бумаги, разделите его на две части и выпишите все свои сильные и слабые стороны, в чем вы преуспеваете, а что вам дается с трудом. Обязательно учтите школьный опыт.

В школе Юля всегда любила алгебру и геометрию, часами и с удовольствием сидела с задачником, а вот химия и биология давались ей с трудом. Выбор экономического направления в ее случае логичен.

Страх номер четыре: «А если я начну отставать в учебе?»

Иностранный первокурсник в европейском университете может совершить две типичные ошибки.

Первая — опьяненный свободной, самостоятельной и взрослой жизнью в европейской столице, студент отодвигает учебу на второй план. На первый план выходят вечеринки, новые друзья, иногда работа.

Вторая — студент не выполняет в срок задания или руководствуется логикой: «Сессия еще не скоро, успею».

Обе стратегии приводят к печальному результату: низкие баллы за промежуточные тесты, пересдачи экзаменов, отчисление из университета.

Если Юля будет посещать все лекции и семинары, вовремя выполнять все задания и читать рекомендованную педагогами литературу, то учеба не станет каторгой. Обучение в европейском университете предполагает много практических заданий и проектов в команде с однокурсниками. Это углубляет интерес к выбранной специальности и помогает определиться с более узким направлением для последующей учебы в магистратуре.

Страх номер пять: «Кто мне поможет, если нужно будет записаться к врачу или дома потечет труба?»

Основной минус и одновременно плюс жизни за рубежом — необходимость справляться со всеми вопросами самостоятельно, без помощи близких. Это очень взрослит и укрепляет, позволяет «нарастить шкурку». Поначалу будет непривычно и сложно, но затем жизнь войдет в привычную колею.

Годовые языковые курсы — оптимальный вариант для тех, кто особенно переживает по поводу адаптации в новой стране. Студенты учатся под руководством опытных педагогов и в любой момент могут обратиться за поддержкой к куратору — последний поможет и к терапевту записаться, и проездной оформить, и, случись что, мастера по трубам вызвать.

Через год родители восторгались, что их «домашняя Юля» может сама снять квартиру, открыть счет в банке, подать документы на визу и спланировать отпуск. А девушка думала: «Странно, почему мне раньше все это казалось сложным…»

Страх номер шесть: «Я хочу побыстрее стать самостоятельным и начать зарабатывать деньги еще во время учебы. А вдруг я не осилю и учебу, и работу?»

Желание встать на ноги и начать обеспечивать себя — похвально. Однако нужно быть готовым к тому, что на первом курсе университета подрабатывать, скорее всего, не удастся. Нужно привыкнуть к учебному ритму и понять, сколько свободного времени остается. Хорошая новость для родителей: Словакия — одна из самых дешевых стран Европы для проживания. Месячные расходы студента составляют здесь, по разным оценкам, от 200 до 500 евро. Студентам медицинских и юридических специальностей можно забыть про подработку в течение учебного года вплоть до получения диплома: их учебная нагрузка позволяет только учиться, есть и спать (меньше, чем хотелось бы). В остальных случаях достаточно владеть навыками тайм-менеджмента и уметь грамотно распоряжаться свободными часами, чтобы выкроить время на подработку.

Помимо явной склонности к математическим наукам Юля также хорошо пишет. В свободное от занятий время она готовит статьи на экономическую тематику; это приносит ей неплохой дополнительный доход и позволяет не зависеть на 100 % от родительских средств.

«У страха глаза велики»

Это выражение справедливо и в отношении переезда и обучения в европейской стране. Словакия, которую мы выбрали в качестве примера в данной статье, — гостеприимная по отношению к иностранцам и, что важно, дешевая для проживания страна. Первостепенная задача иностранного абитуриента — окончить годовые языковые курсы в Братиславе и получить сертификат о знании словацкого языка на уровне В2. Хорошее знание языка — второй ключевой фактор успешного обучения в государственном университете после ответственного отношения к учебе. Благодаря славянскому менталитету словаков, адаптация абитуриентов из Украины, России, Беларуси проходит безболезненно. Решение бытовых вопросов без помощи родителей пугает молодежь только в первые пару месяцев, затем все становится привычным. Более того, некоторые студенты успевают не только учиться, но и подрабатывать.