Самые используемые фразы в чешском языке. Новый выпуск от 420on на канале YouTube

29 сентября
17:16
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Сегодня мы подготовили для вас список из самых распространенных фраз, которые смогут облегчить жизнь тем, кто глубже знакомится с чешским.
Для удобства мы разделили фразы на небольшие подгруппы:
03:04 — Приветствие
05:43 — Общие фразы
07:10 — Знакомство
09:13 — На таможне
10:07 — В торговом центре
13:28 — Праздничные события
14:32 — В транспорте
16:55 — В гостинице
18:33 — Чрезвычайные ситуации
19:05 — Лайфхак (службы спасения)
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