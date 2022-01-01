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Самые используемые фразы в чешском языке. Новый выпуск от 420on на канале YouTube

Самые используемые фразы в чешском языке. Новый выпуск от 420on на канале YouTube

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
29 сентября
17:16
322
Сегодня мы подготовили для вас список из самых распространенных фраз, которые смогут облегчить жизнь тем, кто глубже знакомится с чешским.

Самые используемые фразы в чешском языке. Новый выпуск от 420on на канале YouTube

Для удобства мы разделили фразы на небольшие подгруппы:

03:04 — Приветствие

05:43 — Общие фразы

07:10 — Знакомство

09:13 — На таможне

10:07 — В торговом центре

13:28 — Праздничные события

14:32 — В транспорте

16:55 — В гостинице

18:33 — Чрезвычайные ситуации

19:05 — Лайфхак (службы спасения)

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

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