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ТОП фраз на чешском языке, которые облегчат иностранцу жизнь в Чехии

ТОП фраз на чешском языке, которые облегчат иностранцу жизнь в Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
08 ноября
18:07
3584
Сегодня мы подготовили для вас список из самых распространенных фраз, которые смогут облегчить жизнь тем, кто глубже знакомится с чешским.

ТОП фраз на чешском языке, которые облегчат иностранцу жизнь в Чехии

Для удобства мы разделили фразы на небольшие подгруппы:

03:04 — Приветствие

05:43 — Общие фразы

07:10 — Знакомство

09:13 — На таможне

10:07 — В торговом центре

13:28 — Праздничные события

14:32 — В транспорте

16:55 — В гостинице

18:33 — Чрезвычайные ситуации

19:05 — Лайфхак (службы спасения)

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