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Где читать электронные книги на чешском бесплатно? Более 2000 книг легально и в открытом доступе

Где читать электронные книги на чешском бесплатно? Более 2000 книг легально и в открытом доступе

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
30 сентября
16:14
270
Муниципальная библиотека в Праге предлагает огромную коллекцию электронных книг. Их можно бесплатно не только просматривать онлайн, но и скачивать в привычных для вашего ридера или компьютера форматах: EPUB, PDF, PRC.

Где читать электронные книги на чешском бесплатно? Более 2000 книг легально и в открытом доступе

Классическая литература, сказки и даже комиксы! В настоящее время в открытом доступе находится 2733 книги.

Просто перейдите по ссылке и нажмите на нужный формат:

►СМОТРЕТЬ ВСЕ КНИГИ

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