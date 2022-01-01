Где читать электронные книги на чешском бесплатно? Более 2000 книг легально и в открытом доступе

30 сентября
16:14
270
Муниципальная библиотека в Праге предлагает огромную коллекцию электронных книг. Их можно бесплатно не только просматривать онлайн, но и скачивать в привычных для вашего ридера или компьютера форматах: EPUB, PDF, PRC.
Классическая литература, сказки и даже комиксы! В настоящее время в открытом доступе находится 2733 книги.
Просто перейдите по ссылке и нажмите на нужный формат:
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля
YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
популярное