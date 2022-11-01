Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2 выпуск)

Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи. А сколько баллов наберете вы?

Изучаем чешский язык в формате игры: записывайте свою реакцию на камеру смартфона и загружайте на любой файлообменник, например wetransfer.com или dropmefiles.com. Оправляйте ссылку к нам на почту [email protected] или в директ Инстаграма 420oncz. Самые забавные и яркие моменты попадут в новые выпуски.

Часть №1 смотрите здесь.

Отдельная благодарность Максиму и Насте Янбековым.

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YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

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