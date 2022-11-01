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[ИГРА: 10 чешских слов — угадай перевод] «Хитрый младенец» и не только. 3-й выпуск

[ИГРА: 10 чешских слов — угадай перевод] «Хитрый младенец» и не только. 3-й выпуск

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
13 января
11:04
227
Викторина для семьи или круга друзей — учим чешский язык играючи! А сколько баллов наберете вы?

[ИГРА: 10 чешских слов — угадай перевод] «Хитрый младенец» и не только. 3-й выпуск

Изучаем чешский язык в формате игры: записывайте свою реакцию на камеру смартфона и загружайте на любой файлообменник, например wetransfer.com или dropmefiles.com. Оправляйте ссылку к нам на почту [email protected] или в директ Инстаграма 420oncz. Самые забавные и яркие моменты попадут в новые выпуски. 

Смотрите предыдущие выпуски с игрой:

Отдельная благодарность Максиму и Насте Янбековым.



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