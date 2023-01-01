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ВИДЕО: 10 чешских слов — угадай перевод. Что значит «хитрый младенец»?

ВИДЕО: 10 чешских слов — угадай перевод. Что значит «хитрый младенец»?

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
28 февраля
17:13
1701
Викторина для семьи или круга друзей — учим чешский язык играючи! А сколько баллов наберете вы?

ВИДЕО: 10 чешских слов — угадай перевод. Что значит «хитрый младенец»?

Изучаем чешский язык в формате игры: записывайте свою реакцию на камеру смартфона и загружайте на любой файлообменник, например wetransfer.com или dropmefiles.com. Оправляйте ссылку к нам на почту [email protected] или в директ Инстаграма 420oncz. Самые забавные и яркие моменты попадут в новые выпуски. 

Смотрите предыдущие выпуски с игрой:

Отдельная благодарность Максиму и Насте Янбековым.



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