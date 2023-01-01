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К ученикам из Украины нужно быть более строгими, говорят эксперты

К ученикам из Украины нужно быть более строгими, говорят эксперты

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Новости 420on
31 марта
09:33
1792
​Ученики склонны формировать исключительно украинские группы, что ухудшает их социальную адаптацию. Эксперты рекомендуют школам ужесточить критерии обучения.

К ученикам из Украины нужно быть более строгими, говорят эксперты

Каждый 25-й ученик в начальных школах — украинец. В новом исследовании говорится, что педагоги добились успеха в адаптации, но эксперты предупреждают о слишком больших уступках в преподавании. Они также предостерегают от откровенно украинских коллективов.

Ученики из Украины вовлечены в классные коллективы, однако к ним применяются низкие образовательные стандарты. Таковы основные выводы исследователей из Национального института SYRI, который изучает как образование, так и системные риски.

В текущем исследовании, посвященном адаптации более 50 000 украинских учеников в чешских начальных школах, ученые предупреждают, что знания школьников не соответствуют тому уровню, который они имели бы в Украине. К школьникам из Украины применяют слишком низкие требования. Специалисты беспокоятся о том, смогут ли они добиться успеха в средних школах.

Исследователи также говорят, что эти ученики склонны формировать исключительно украинские группы, что ухудшает их социальную адаптацию. Они рекомендуют школам ужесточить требования педагогов к уровню обучения.

Требования к успеваемости в школе для новых учеников были ниже, чем те, которые они имели бы в Украине, показало исследование. На это есть практические причины: языковой барьер был одним из главных факторов.

«Украинские школьники еще не владеют чешским языком в достаточной степени, чтобы они могли охватить учебную программу так же хорошо, как чешские ученики, поэтому для них с самого начала делались уступки. Это привело к тому, что, с одной стороны, ученики чувствуют себя в школе комфортно, но с другой стороны, их успеваемость не такая высокая, как была бы в Украине», — сказал изданию Seznam Zprávy исследователь SYRI Петр Хладьо.

Яна Главачкова, директор начальной школы в Брно на улице Станькова, имеющая многолетний опыт адаптации иностранцев к чешской среде, не видит в этом ничего плохого. В ее школе учатся 386 иностранных учеников, 252 из которых - из Украины.

«Социальная адаптация всегда важнее не только для новых учеников после их приезда в другую страну, но и для самой школы, чем различия в школьных программах, знаниях или компетенциях, приобретенных учениками», — говорит она.

«В Украине школа выглядела по-другому. У нас было больше домашних заданий, и математика там была намного лучше. Здесь, кажется, легче», — говорит Владислав. Он и другие дети воспринимают чешскую школу как более веселую, больше ждут уроков и достигают субъективно лучших результатов в учебе, чем в Украине.

Учителя признают, что не знают, насколько высокие требования они могут предъявлять к ученикам, как вовлекать их в свои уроки, в какой степени корректировать учебную программу и как подходить к их оценке.

Одна из учительниц сказала, что низкая мотивация некоторых учащихся может быть связана с тем, что они надеются скоро вернуться в Украину.

Чтобы улучшить социализацию и образование украинских учеников в чешских начальных школах, исследователи рекомендуют делать акцент на адаптации. Они также советуют педагогам обратить особое внимание на группу учеников, которые переходят в старшие классы, чтобы они были хорошо подготовлены к переходу в среднюю школу.

«Переход в среднюю школу не должен стать для них ударом. Там у них не будет такой легкой обстановки, она может оказаться для них слишком сложной», — подчеркнул Петр Хладьо. Более низкие академические требования и искаженное восприятие чешского образования могут стать причиной неудач украинских школьников в последующем обучении.

Украинские школьники составляют 4% от общего числа учащихся начальных школ. Таким образом, они стали самой большой группой иностранцев в чешской системе образования. Поэтому в классах иногда возникает этническая сегрегация.

И чем больше учеников в классе, тем больше углубляется сегрегация, говорят исследователи, поскольку украинские ученики, как правило, тяготеют друг к другу и не хотят общаться со своими чешскими одноклассниками. Пороговое значение, при котором возникает это негативное явление, составляет около 20% украинских учеников в классе.

По словам Любоша Заица, президента Ассоциации директоров начальных школ, здесь есть региональные различия. В таких регионах, как Прага, Центральная Чехия и Колин, концентрация прибывших детей из Украины выше.

«В этих регионах условия для их интеграции были намного сложнее. В Колине даже были созданы классы, состоящие только из украинцев. С другой стороны, были регионы, где таких учеников было минимум и поэтому сегрегации не происходило», — пояснил он.

Источник: seznamzpravy.cz

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