Мини-квартира, далеко от вуза или по высокой цене. Что ждет студентов при поиске жилья для аренды? Новости 420on 22 АВГУСТА 2023 13:00 246

Арендная плата в студенческих квартирах в этом году еще выше, чем в предыдущие годы. За последние годы она выросла на тысячи крон. Студентам в Чехии приходится справляться и с другими проблемами.





Портал недвижимости Sreality.cz также фиксирует рост спроса на студенческие субаренды в летние месяцы.



«В настоящее время мы регистрируем более миллиона поисковых запросов по аренде квартир в месяц. Однако если рассматривать поисковые запросы, по которым люди ищут не только аренду квартиры, но и возможность снять отдельную комнату, то здесь спрос регулярно достигает максимума в августе и сентябре», — говорит Шарлота Смутна, аналитик данных Seznam.cz.



Например, пражская студентка Каролина, которая после четырех лет совместной жизни со своим партнером ищет новое место жительства, покидает свою комнату в общежитии. Вместе они ищут свою первую квартиру. «Мы с моим парнем жили в общежитии четыре года, но из-за ограниченных возможностей руководство стало отдавать предпочтение студентам из смежных университетов, и мы оказались в конце списка ожидания. В итоге мы не получили комнату и были вынуждены начать искать съемное жилье», — рассказывает она о своей ситуации.



Активный поиск квартиры продолжался около трех недель. Но, по ее словам, это был трудный процесс. «Мой парень каждый день просматривал объявления», — рассказывает Каролина. По мере поиска их требования постепенно снижались.



«Изначально я не хотела, чтобы кровать и кухня находились в одной комнате по любой цене. В итоге все так и получилось. Пришлось учитывать ограниченность бюджета, ведь мы оба еще учимся и успеваем работать только неполный рабочий день», — говорит Каролина.



Уступки были сделаны не только при планировке квартиры. Студентам также пришлось пойти на уступки в отношении лимита планируемых расходов на проживание. В итоге они будут платить за жилье 20 000 крон в месяц вместо 15 000.



«Несмотря на то, что стоимость аренды часто бывает достаточно высокой, когда к ней добавляются другие платежи, общая сумма расходов оказывается гораздо выше», — сказал один из студентов в интервью SZ Byznys.



Именно стоимость жилья будет беспокоить многих студентов, которые в этом году не собираются жить с родителями. Цены на аренду жилья выросли во всех университетских городах Чехии. За последние четыре года наблюдается даже двузначный рост.



«Цены растут, но не так резко, как в прошлом году. Тем не менее, плата, требуемая с арендаторов, с каждым годом становится все выше — ее увеличивают такие факторы, как рост стоимости вывоза коммунальных отходов. Но выросли и затраты на уборку мест общего пользования или технологические ревизии», — говорит Франтишек Брож, пресс-секретарь компании Bezrealitky.cz.



Повышение цен для всех

О сезонном росте спроса на аренду жилья свидетельствуют и данные компании Valuo, занимающейся анализом рынка недвижимости. Так, например, уже в июле этого года в Брно из предложений исчезло на 60% больше объявлений о сдаче квартир в аренду, чем в январе этого года. Аналогичная ситуация сложилась в Чешских Будейовицах, Градце Кралове и Праге.



По мнению основателя компании Valuo Радека Шитеры, высокий спрос может также привести к увеличению средней цены аренды на всем рынке.



«С января 2022 г. мы наблюдаем более или менее постоянный рост числа предложений, исчезающих из объявлений. Если добавить к этому интерес со стороны студентов университетов, то это может означать небольшой рост арендной платы из-за повышенного спроса».



Вместо центра города



По мнению студентов, которые в настоящее время ищут новое жилье, компромиссы заключаются не только в бюджете, размере и удобствах, но и в местоположении.



«В нашем случае, конечно, играют роль деньги, а также тот факт, что предлагаемые квартиры всегда раскупаются очень быстро. Первоначально мы хотели найти жилье в пражском районе Дейвице. Но это не получилось и мы решили отказаться. Но мы хотели найти квартиру недалеко от центра. Но мы обнаружили, что наши финансовые возможности не соответствуют реальности центра города. Похоже, что в итоге мы подпишем контракт с владельцем квартиры в Гайе, который находится на окраине Праги. Нам придется каждый день добираться до школы более часа», — говорит другой опрошенный студент, который ищет новое жилье в столице.



Тенденцию к тому, чтобы ездить на учебу из все более отдаленных мест, подтверждает и Франтишек Брож из Bezrealitky.cz. «Студент готов пожертвовать десятками минут езды на машине ради хорошей цены. В настоящее время они готовы ехать до 80 минут от двери своей квартиры до двери университета, что означает, что многие из них уже выбирают для проживания города Центральной Чехии», — сказал он в интервью Seznam Zprávy.



Источник:



ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR В октябре десятки тысяч студентов, ищущих жилье, вновь вернутся в чешские вузы. Большинство из них, учитывая ограниченную вместимость университетских общежитий, будут искать съемные квартиры. За жилье в университетских городах они будут платить больше, чем в предыдущие годы. Кроме того, они сталкиваются с другими проблемами, например, вместо того, чтобы жить в центре города, им приходится долго добираться до вуза.Портал недвижимости Sreality.cz также фиксирует рост спроса на студенческие субаренды в летние месяцы.«В настоящее время мы регистрируем более миллиона поисковых запросов по аренде квартир в месяц. Однако если рассматривать поисковые запросы, по которым люди ищут не только аренду квартиры, но и возможность снять отдельную комнату, то здесь спрос регулярно достигает максимума в августе и сентябре», — говорит Шарлота Смутна, аналитик данных Seznam.cz.Например, пражская студентка Каролина, которая после четырех лет совместной жизни со своим партнером ищет новое место жительства, покидает свою комнату в общежитии. Вместе они ищут свою первую квартиру. «Мы с моим парнем жили в общежитии четыре года, но из-за ограниченных возможностей руководство стало отдавать предпочтение студентам из смежных университетов, и мы оказались в конце списка ожидания. В итоге мы не получили комнату и были вынуждены начать искать съемное жилье», — рассказывает она о своей ситуации.Активный поиск квартиры продолжался около трех недель. Но, по ее словам, это был трудный процесс. «Мой парень каждый день просматривал объявления», — рассказывает Каролина. По мере поиска их требования постепенно снижались.«Изначально я не хотела, чтобы кровать и кухня находились в одной комнате по любой цене. В итоге все так и получилось. Пришлось учитывать ограниченность бюджета, ведь мы оба еще учимся и успеваем работать только неполный рабочий день», — говорит Каролина.Уступки были сделаны не только при планировке квартиры. Студентам также пришлось пойти на уступки в отношении лимита планируемых расходов на проживание. В итоге они будут платить за жилье 20 000 крон в месяц вместо 15 000.«Несмотря на то, что стоимость аренды часто бывает достаточно высокой, когда к ней добавляются другие платежи, общая сумма расходов оказывается гораздо выше», — сказал один из студентов в интервью SZ Byznys.Именно стоимость жилья будет беспокоить многих студентов, которые в этом году не собираются жить с родителями. Цены на аренду жилья выросли во всех университетских городах Чехии. За последние четыре года наблюдается даже двузначный рост.«Цены растут, но не так резко, как в прошлом году. Тем не менее, плата, требуемая с арендаторов, с каждым годом становится все выше — ее увеличивают такие факторы, как рост стоимости вывоза коммунальных отходов. Но выросли и затраты на уборку мест общего пользования или технологические ревизии», — говорит Франтишек Брож, пресс-секретарь компании Bezrealitky.cz.Повышение цен для всехО сезонном росте спроса на аренду жилья свидетельствуют и данные компании Valuo, занимающейся анализом рынка недвижимости. Так, например, уже в июле этого года в Брно из предложений исчезло на 60% больше объявлений о сдаче квартир в аренду, чем в январе этого года. Аналогичная ситуация сложилась в Чешских Будейовицах, Градце Кралове и Праге.По мнению основателя компании Valuo Радека Шитеры, высокий спрос может также привести к увеличению средней цены аренды на всем рынке.«С января 2022 г. мы наблюдаем более или менее постоянный рост числа предложений, исчезающих из объявлений. Если добавить к этому интерес со стороны студентов университетов, то это может означать небольшой рост арендной платы из-за повышенного спроса».Вместо центра городаПо мнению студентов, которые в настоящее время ищут новое жилье, компромиссы заключаются не только в бюджете, размере и удобствах, но и в местоположении.«В нашем случае, конечно, играют роль деньги, а также тот факт, что предлагаемые квартиры всегда раскупаются очень быстро. Первоначально мы хотели найти жилье в пражском районе Дейвице. Но это не получилось и мы решили отказаться. Но мы хотели найти квартиру недалеко от центра. Но мы обнаружили, что наши финансовые возможности не соответствуют реальности центра города. Похоже, что в итоге мы подпишем контракт с владельцем квартиры в Гайе, который находится на окраине Праги. Нам придется каждый день добираться до школы более часа», — говорит другой опрошенный студент, который ищет новое жилье в столице.Тенденцию к тому, чтобы ездить на учебу из все более отдаленных мест, подтверждает и Франтишек Брож из Bezrealitky.cz. «Студент готов пожертвовать десятками минут езды на машине ради хорошей цены. В настоящее время они готовы ехать до 80 минут от двери своей квартиры до двери университета, что означает, что многие из них уже выбирают для проживания города Центральной Чехии», — сказал он в интервью Seznam Zprávy.Источник: seznamzpravy.cz



Следите за новостями Чехии в соцсетях: Telegram Facebook Instagram

Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне! Регистрируйся здесь.







Пока никто не комментировал, будьте первым

Добавить комментарий Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь Отправить

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :