Прага подарит первоклассникам 17 000 наборов школьных принадлежностей — больше, чем в прошлом году

В прошлом году в Праге было выдано 15 500 школьных наборов на сумму 1,2 миллиона чешских крон. Данные, опубликованные на сайте Министерства образования, показывают, что в предыдущем году в первый класс пошли 14 575 детей. Последнее время количество школьников в Праге растет, данные про этот год еще будут уточняться.





Антонин Клецанда (STAN), советник Праги по вопросам образования, считает, что материальная помощь будет полезной для многих семей. В наборе для первоклассников будет хлопковый чехол для сменной обуви, двусторонняя стираемая учебная доска, маркеры, карандаши шести цветов, клей, точилки, ластики, обычные карандаши, тетради в линейку и блокнот.





Также, как и в прошлые годы, школьные наборы будут дополнены предметами, переданными муниципалитетом и городскими благотворительными организациями. Дети получат светоотражающую полоску для одежды и график транспорта на бумаге от транспортной компании, светоотражающий брелок от муниципальной полиции, а также билеты в Пражский ботанический сад и обсерваторию Planetum.





Полицейские также будут контролировать безопасное передвижение школьников на пешеходных переходах возле школ, особенно в первые дни сентября. Вит Хофман, пресс-секретарь муниципалитета, подчеркивает, что контроль будет максимально усилен.





В городе наблюдается проблема недостаточной вместимости школ: согласно опросу, проведенному Пражским городским советом, в начальных школах не хватает примерно 11 тысяч мест по сравнению с данными из реестра Министерства образования. Руководство города также подчеркивает, что не хватает средств на строительство школ. Власти считают необходимым создание Государственного фонда школьной инфраструктуры, который будет финансировать развитие школьной системы. Анализ Института планирования и развития (IPR) показывает, что к 2030 году в пражских начальных школах может не хватить 3 тысяч мест, а к 2050 году — до 18 тысяч.













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