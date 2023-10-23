Бросьте университет и получите 100 000 долларов. Стипендия Питера Тиля привела к созданию гигантских предприятий

В рамках своей филантропической деятельности миллиардеры часто поддерживают перспективных студентов, оплачивая им стипендии в самых известных университетах. Американский предприниматель Питер Тиль, сооснователь PayPal и первый внешний инвестор Facebook, поступает наоборот: он предлагает молодым и умным людям 100 000 долларов, чтобы они оставили учебу в колледже и занялись бизнесом или решением крупных социальных проблем. И это приносит свои плоды.



Фонд Thiel Fellowship Foundation существует с 2011 года и за это время оказал поддержку 271 человеку, причем подать заявку может любой желающий в возрасте до 22 лет. Если человек учится в университете, то условием является прекращение его обучения. В обмен на это он получит 100 000 долларов (около 2,3 млн чешских крон) в течение двух лет. При этом у претендента должна быть интересная идея, а окружающие Тиля люди помогают ему своим опытом и особенно контактами среди инвесторов, партнеров, клиентов и других специалистов по всему миру.



«Учеба в колледже может быть полезна для изучения того, что уже сделано, но она же может отбить желание делать что-то новое. Каждый из наших стипендиатов выбрал свой уникальный курс. Вместе они доказали, что молодые люди могут добиться успеха, думая самостоятельно, а не идя по традиционному пути и соревнуясь в старых карьерных достижениях», — говорится на сайте Thiel Fellowship.



Самый ненужный филантропический подвиг десятилетия?

«Я думаю, что самый бесполезный филантропический акт этого десятилетия — это специальная программа Питера Тиля по подкупу людей, чтобы они бросали колледж», — так прокомментировал деятельность Тиля бывший директор Гарвардского университета Ларри Саммерс еще в 2013 году, который, кстати, сам изучал философию и право в престижном Стэнфордском университете. Интересно сравнить процент успешного зачисления абитуриентов из этих учебных заведений: если в Гарвард принимают в среднем 4% кандидатов, то в проект Тиля — только 0,1%. Следует, однако, отметить, что поступление в Гарвард является платным.



Саммерс был не одинок среди критиков: в то же время автор журнала Forbes, бывший предприниматель и ученый Вивек Вадхва резко высказался против программы: «Кажется, нет ни одного стартапа Тиля, которым можно было бы восхититься. Те немногие успехи, о которых говорят, кажутся миражом или просто глупостью».



В некоторых случаях критика в адрес Тиля может быть связана и с другой его деятельностью, поскольку он сам считается неоднозначной фигурой. Так, за годы своей деятельности он был успешным основателем в Кремниевой долине, а также крупным спонсором Дональда Трампа, сторонником криптовалют, скептиком демократии, а в последнее время, как отмечает Business Insider, информатором ФБР. А еще он заплатил за то, чтобы после смерти его заморозили, что якобы позволит ему однажды снова жить.



Но время, несмотря на критику, показало, что подход Тиля оказался успешным, о чем недавно сообщило агентство Bloomberg. Так, из 271 поддержанного проекта уже создано 11 так называемых «единорогов» — компаний стоимостью более миллиарда долларов. Отдельные примеры известны и в Чехии. Пожалуй, самый известный из них — случай Виталика Бутерина, сооснователя Ethereum, второй по стоимости криптовалюты в мире, которая породила целую экосистему из тысяч новых децентрализованных приложений.



Другой пример — Остин Рассел, основатель компании Luminar Technologies, акции которой торгуются на бирже. Свой первый миллиард он заработал в возрасте 25 лет и купил Forbes. Дилан Филд основал инструмент для проектирования Figma, который в прошлом году был куплен компанией Adobe за астрономическую сумму в полтриллиона крон. Компания Atlassian объявила о покупке стартапа Loom основателя Шейда Кана за 975 млн долларов, что совсем немного не дотягивает до магической отметки в миллиард долларов.



Среди других стартапов — Scale AI Люси Гуо, текущая оценка которого превышает 7 млрд долларов, и Polkadot Роберта Хабермейера, оцениваемый в 4,5 млрд долларов. Список успешных проектов включает в себя еще много интересных имен и, несомненно, будет пополняться, причем не только в бизнесе: Тиль и его коллеги также поддерживают перспективные некоммерческие проекты, такие как The Ocean Cleanup, цель которого — очистить океаны от пластика и других отходов.



Как пишет Bloomberg, наряду с подходом Тиля существует множество традиционных стипендий, когда студентам платят гораздо больше 100 000 долларов и при этом предлагают более широкую сеть связей с гораздо более влиятельными фигурами. Существует множество различных престижных программ, позволяющих выявить студентов с наибольшим потенциалом.



«Но все они вместе взятые не могут сравниться с предпринимательским успехом стипендиатов Тиля в возрасте до 35 лет. Кроме того, практически в каждом колледже сегодня существуют институты предпринимательства, „инкубаторы“ или другие программы, направленные на поддержку студенческих идей, в то время как их основатели продолжают преподавать. Но ни одна из этих программ не достигла такого успеха, как стипендия Тиля», — отмечает Bloomberg.



Все это не означает, что колледжи бесполезны. Объективные и актуальные исследования показывают, что в среднем получение высшего образования повышает доход и уровень жизни человека. Однако успехи программы открывают возможность для дискуссии о том, не ограничивают ли даже самые престижные университеты мира самые яркие умы. Учитывая то положение, которое занимают чешские колледжи и университеты на международном уровне, подобная дискуссия уместна и в Чехии.