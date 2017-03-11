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Расписание весенних каникул в регионах Чехии. Узнайте, где они уже начались и сколько продлятся

Анастасия Князева
12 февраля 2024
18:00
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С сегодняшнего дня каникулы начинаются для Праги 6-10 и регионов Хеб, Карловы Вары, Соколов, Нимбурк, Йиндржихув-Градец, Литомержице, Дечин, Пржеров, Фридек-Мистек, Гавличкув-Брод, Йиглава, Пелгржимов, Тржебич и Ждяр-над-Сазавоу. Заканчиваются они 18 февраля, сообщается на сайте Министерства образования.
На Высочине каникулы первоначально должны были начаться 26 февраля. Однако, согласно информации на сайте, Министерство образования перенесло их на более ранний срок из-за чемпионата мира по биатлону в Нове-Место-на-Мораве, который завершится 18 февраля. На весенних каникулах люди часто катаются на лыжах, но нынешняя теплая погода не слишком благоприятна для лыжников.
 
 Цикл весенних каникул, когда школьники в разных частях страны отдыхают по одной неделе, начался 5 февраля и закончится 17 марта. Следующие каникулы — в конце марта. За однодневным пасхальным праздником в четверг, 28 марта, последуют праздничный день в пятницу, выходные и пасхальный понедельник, который также является выходным днем. На Пасху у школьников и студентов будет пять выходных дней. Занятия во втором полугодии закончатся 28 июня.
 
 Расписание каникул:
 
  • 5–11 февраля 
Прага 1–5, Бланско, Брно-Место, Брно-Венков, Бржецлав, Годонин, Вышков, Зноймо, Домажлице, Тахов, Лоуны, Карвина
 
  • 12–18 февраля 
Прага 6–10, Хеб, Карловы Вары, Соколов, Нимбурк, Йиндржихув-Градец, Литомержице, Дечин, Пржеров, Фрыдек-Мистек, Гавличкув-Брод, Йиглава, Пелгржимов, Тржебич, Ждяр-над-Сазавоу
 
  • 19–25 февраля 
Кромержиж, Угерске-Градиште, Всетин, Злин, Прага-Восток, Прага-Запад, Мельник, Раковник, Пльзень-место, Пльзень-Север, Пльзень-Юг, Градец Кралове, Теплице, Новый Йичин
 
  • 26 февраля — 3 марта 
Ческа-Липа, Яблонец-над-Нисоу, Либерец, Семилы, Кладно, Колин, Кутна-Гора, Писек, Наход, Брунтал
 
  • 4–10 марта 
Млада-Болеслав, Пршибрам, Табор, Прахатице, Страконице, Усти-над-Лабем, Хомутов, Мост, Йичин, Рыхнов-над-Кнежноу, Оломоуц, Шумперк, Опава, Есеник
 
  • 11–17 марта 
Бенешов, Бероун, Рокичаны, Ческе-Будейовице, Чески-Крумлов, Клатови, Трутнов, Пардубице, Хрудим, Свитавы, Усти-над-Орлици, Острава, Простеёв
Чехия Прага Край Высочина отдых

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