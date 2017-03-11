Расписание весенних каникул в регионах Чехии. Узнайте, где они уже начались и сколько продлятся

На Высочине каникулы первоначально должны были начаться 26 февраля. Однако, согласно информации на сайте, Министерство образования перенесло их на более ранний срок из-за чемпионата мира по биатлону в Нове-Место-на-Мораве, который завершится 18 февраля. На весенних каникулах люди часто катаются на лыжах, но нынешняя теплая погода не слишком благоприятна для лыжников.



Цикл весенних каникул, когда школьники в разных частях страны отдыхают по одной неделе, начался 5 февраля и закончится 17 марта. Следующие каникулы — в конце марта. За однодневным пасхальным праздником в четверг, 28 марта, последуют праздничный день в пятницу, выходные и пасхальный понедельник, который также является выходным днем. На Пасху у школьников и студентов будет пять выходных дней. Занятия во втором полугодии закончатся 28 июня.



Расписание каникул:



5–11 февраля

Прага 1–5, Бланско, Брно-Место, Брно-Венков, Бржецлав, Годонин, Вышков, Зноймо, Домажлице, Тахов, Лоуны, Карвина

12–18 февраля

Прага 6–10, Хеб, Карловы Вары, Соколов, Нимбурк, Йиндржихув-Градец, Литомержице, Дечин, Пржеров, Фрыдек-Мистек, Гавличкув-Брод, Йиглава, Пелгржимов, Тржебич, Ждяр-над-Сазавоу

19–25 февраля

Кромержиж, Угерске-Градиште, Всетин, Злин, Прага-Восток, Прага-Запад, Мельник, Раковник, Пльзень-место, Пльзень-Север, Пльзень-Юг, Градец Кралове, Теплице, Новый Йичин

26 февраля — 3 марта

Ческа-Липа, Яблонец-над-Нисоу, Либерец, Семилы, Кладно, Колин, Кутна-Гора, Писек, Наход, Брунтал

4–10 марта

Млада-Болеслав, Пршибрам, Табор, Прахатице, Страконице, Усти-над-Лабем, Хомутов, Мост, Йичин, Рыхнов-над-Кнежноу, Оломоуц, Шумперк, Опава, Есеник

11–17 марта

Бенешов, Бероун, Рокичаны, Ческе-Будейовице, Чески-Крумлов, Клатови, Трутнов, Пардубице, Хрудим, Свитавы, Усти-над-Орлици, Острава, Простеёв