Почти половина детей, поступающих в пражские средние школы, — из других регионов. Мест не хватает
15 апреля 2024
21:00
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Почти половина детей, поступающих в пражские средние школы, приезжают из других регионов, поэтому мест в столице может не хватить.
В столице имеется 19 651 свободное место в средних школах, в то время как в девятых классах школ в этом году учатся около 12 500 пражан. Однако около 10 000 учеников поступают в Прагу из других городов. Член пражского городского совета по вопросам образования и спорта Антонин Клецанда считает, что государство должно выделить городу средства на увеличение количества мест в школах.
В ведении муниципалитета находятся средние школы, а также высшие профессиональные, специальные, языковые и художественные училища. Начальные школы и детские сады находятся в ведении городских районов. С сегодняшнего дня начались единые вступительные экзамены в средние школы. В зависимости от типа школы они будут проводиться в четыре дня до 17 апреля.
В столичные средние школы подали заявления более 10 000 детей из других регионов, в то время как количество свободных мест в пражских средних школах составляет 19 651, а количество пражских абитуриентов — примерно 12 500. «Таким образом, в школы первого приоритета подали заявления около 22 900 детей, то есть не хватает примерно 3 000», — говорит Клецанда. «Но если взять, например, третий приоритет (поступление в среднюю школу), то в Праге уже 17 916 заявлений. Так что все зависит от того, куда попадут эти дети, потому что не все из них попадут в приоритетную школу (то есть туда, куда они хотят попасть больше всего)», — сказал Клецанда. Он добавил, что это зависит от того, попадут ли дети из других регионов в школу в Праге или в своем регионе.
В будущем может возникнуть нехватка до 18 000 мест
Проблемы с вместимостью пражских школ возникли и в прошлом году из-за большого интереса детей из Среднечешского края.
Год назад, в апреле, представители города заявили, что Праге не хватает миллиардов крон на строительство школ, и потребовали от государства выделить деньги и создать Государственный фонд школьной инфраструктуры — систему, которая будет финансировать развитие системы образования. Согласно более раннему анализу Института планирования и развития, в 2030 году в пражских начальных школах может не хватить 3 000 мест, а в 2050 году — до 18 000. По словам Клецанды, в этом году наблюдается большая переполненность средних промышленных школ, медицинских училищ и других учебных заведений с профессиональным уклоном.
«Поэтому в будущем мы хотим увеличить вместимость гимназий, где спрос все еще растет, а также медицинских школ, педагогических школ, школ с компьютерным уклоном, инженерных школ, экономических школ и так далее, где в этом году наблюдается наибольшая переполненность», — сказал он. Сегодня Клецанда вновь заявил, что увеличение количества мест должно быть оплачено государством, Министерством финансов или Министерством образования, именно из-за высокой заинтересованности жителей Среднечешского края и детей из других регионов. Он отметил, что муниципалитет также оплачивает работу школ для этих детей.
По его словам, сейчас муниципалитет пытается обсудить этот вопрос с Департаментом образования, и у него запланирована встреча с ними. «Там мы хотим настоять на том, чтобы был создан фонд для новых возможностей», — добавил он. По словам Клецанды, в планах города — создание бизнес-школы в районе Бржезиневес, новой средней школы в районе Угржиневес и средней школы, ориентированной на здравоохранение и педагогику, в Коловратах. По словам Клецанды, в Праге сейчас расширяется гимназия «На Пражачце» в Праге 3 и гимназия «Затланка» в Праге 5.
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