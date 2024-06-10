Списывание при приеме в медицинские школы? Абитуриенты пользовались мобильными телефонами

«Все, что мне нужно было сделать, это оглядеться, и я увидел людей, пользующихся мобильными телефонами, они клали их между ног на стулья», — говорит Михал Винтера о вступительных экзаменах на 3-й медицинский факультет Карлова университета, которые проходили в четверг.



Он поступал на факультет общей медицины. По его оценкам, во время экзамена он видел не менее 20 абитуриентов с мобильными телефонами в руках.



Присутствовавшие на экзамене сотрудники вуза не обратили на это никакого внимания. «Во время экзамена рядом со мной были две девушки, которые то и дело разговаривали. Было много шепота, но преподавателю было все равно», — говорит он.



Его также удивили нестрогие правила во время экзамена. Ведь, в отличие от вступительных экзаменов в другие вузы, людям разрешалось оставлять при себе все свои вещи.



Во время экзамена им также разрешалось в любой момент выйти в туалет. В таком случае кандидаты должны были сдать написанный тест куратору по педагогике. Время ухода и прихода фиксировалось, но Винтера сказал, что правила было легко обойти. «За нами никто не следил. Мы могли приходить по несколько человек. Если у меня был друг, я мог пойти с ним в туалет и обсудить вопросы», — отмечает он.



«Обидно, что в престижную сферу попадают люди, которые получают баллы неэтичным способом», — добавляет он. Поэтому он надеется, что в следующем году система будет изменена таким образом, чтобы жульничество стало невозможным.



14 жалоб

Михал Винтера — не единственный абитуриент, который жаловался на процесс поступления. 3-й медицинский факультет сообщил, что декан Петр Видимский получил в общей сложности 14 жалоб.



Согласно заявлению факультета, все жаловались именно на то, что абитуриенты могли свободно выходить в туалет.



«Все заявители полагали, что посещение туалета равносильно списыванию, поскольку люди, о которых идет речь, находились там, чтобы узнать правильные ответы, например, по скрытому мобильному телефону. Однако ни одна из жалоб не является достаточно подробной, чтобы заподозрить мошенничество у конкретного кандидата», — ответило руководство вуза на своем сайте.



Тем не менее руководство заявило, что разрешение студентам сходить в туалет во время трехчасового теста было знаком соблюдения их физиологических потребностей.



Более того, призыв к жалобам был размещен в социальных сетях человеком, которого не было среди абитуриентов. «Жалобы начали появляться после этого объявления в социальных сетях. Некоторые из жалоб даже написаны таким образом, что очевидно, что заявитель сам не видел мошенничества, но слышал рассказы о нем или читал о нем в социальных сетях», — говорится далее в заявлении.



Руководство факультета утверждает, что никто из руководителей лекционных залов не сообщал о том, что их покинуло необычное количество людей, и никто из абитуриентов не указывал на незаконное поведение. «Все преподаватели категорически отрицают, что кто-то списывал с мобильного телефона во время написания тестов», — заявило руководство факультета.



Возмущенные абитуриенты

Информация о предполагаемом списывании вызвала бурные обсуждения, особенно в социальных сетях. Даже те студенты, которые не заметили никакого списывания, чувствуют себя задетыми.



По словам Натальи Рыбачковой, правила были более мягкими по сравнению с другими факультетами. «Это был единственный факультет, который разрешил нам носить с собой сумки. Мы писали в огромной комнате, и руководители действительно не могли уследить за всеми людьми. Лично я не видела, чтобы кто-то списывал или выходил в туалет, поэтому не могу судить. В любом случае, подход был определенно более свободным, чем в других местах», — описывает свои впечатления кандидат на получение степени в области диетотерапии, также на 3-м медицинском факультете Карлова университета.



В общей сложности на все программы обучения на факультете подали заявления 2 893 абитуриента. Из-за такого количества вступительные экзамены проводились в Пражском конгресс-центре. Все жалобы, кроме одной, касались области общей медицины.



Факультет заявил, что тщательно изучает полученную информацию и рассмотрит возможность ужесточения правил в следующем году. Однако свое окончательное мнение он выскажет только после завершения второго тура приема.