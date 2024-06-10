Списывание при приеме в медицинские школы? Абитуриенты пользовались мобильными телефонами
19 июня 2024
19:30
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Некоторые абитуриенты, желающие учиться на 3-м медицинском факультете Карлова университета в Праге, жалуются на то, что другие списывали во время вступительных экзаменов. Несколько человек пожаловались руководству факультета.
«Все, что мне нужно было сделать, это оглядеться, и я увидел людей, пользующихся мобильными телефонами, они клали их между ног на стулья», — говорит Михал Винтера о вступительных экзаменах на 3-й медицинский факультет Карлова университета, которые проходили в четверг.
Он поступал на факультет общей медицины. По его оценкам, во время экзамена он видел не менее 20 абитуриентов с мобильными телефонами в руках.
Присутствовавшие на экзамене сотрудники вуза не обратили на это никакого внимания. «Во время экзамена рядом со мной были две девушки, которые то и дело разговаривали. Было много шепота, но преподавателю было все равно», — говорит он.
Его также удивили нестрогие правила во время экзамена. Ведь, в отличие от вступительных экзаменов в другие вузы, людям разрешалось оставлять при себе все свои вещи.
Во время экзамена им также разрешалось в любой момент выйти в туалет. В таком случае кандидаты должны были сдать написанный тест куратору по педагогике. Время ухода и прихода фиксировалось, но Винтера сказал, что правила было легко обойти. «За нами никто не следил. Мы могли приходить по несколько человек. Если у меня был друг, я мог пойти с ним в туалет и обсудить вопросы», — отмечает он.
«Обидно, что в престижную сферу попадают люди, которые получают баллы неэтичным способом», — добавляет он. Поэтому он надеется, что в следующем году система будет изменена таким образом, чтобы жульничество стало невозможным.
14 жалоб
Михал Винтера — не единственный абитуриент, который жаловался на процесс поступления. 3-й медицинский факультет сообщил, что декан Петр Видимский получил в общей сложности 14 жалоб.
Согласно заявлению факультета, все жаловались именно на то, что абитуриенты могли свободно выходить в туалет.
«Все заявители полагали, что посещение туалета равносильно списыванию, поскольку люди, о которых идет речь, находились там, чтобы узнать правильные ответы, например, по скрытому мобильному телефону. Однако ни одна из жалоб не является достаточно подробной, чтобы заподозрить мошенничество у конкретного кандидата», — ответило руководство вуза на своем сайте.
Тем не менее руководство заявило, что разрешение студентам сходить в туалет во время трехчасового теста было знаком соблюдения их физиологических потребностей.
Более того, призыв к жалобам был размещен в социальных сетях человеком, которого не было среди абитуриентов. «Жалобы начали появляться после этого объявления в социальных сетях. Некоторые из жалоб даже написаны таким образом, что очевидно, что заявитель сам не видел мошенничества, но слышал рассказы о нем или читал о нем в социальных сетях», — говорится далее в заявлении.
Руководство факультета утверждает, что никто из руководителей лекционных залов не сообщал о том, что их покинуло необычное количество людей, и никто из абитуриентов не указывал на незаконное поведение. «Все преподаватели категорически отрицают, что кто-то списывал с мобильного телефона во время написания тестов», — заявило руководство факультета.
Возмущенные абитуриенты
Информация о предполагаемом списывании вызвала бурные обсуждения, особенно в социальных сетях. Даже те студенты, которые не заметили никакого списывания, чувствуют себя задетыми.
По словам Натальи Рыбачковой, правила были более мягкими по сравнению с другими факультетами. «Это был единственный факультет, который разрешил нам носить с собой сумки. Мы писали в огромной комнате, и руководители действительно не могли уследить за всеми людьми. Лично я не видела, чтобы кто-то списывал или выходил в туалет, поэтому не могу судить. В любом случае, подход был определенно более свободным, чем в других местах», — описывает свои впечатления кандидат на получение степени в области диетотерапии, также на 3-м медицинском факультете Карлова университета.
В общей сложности на все программы обучения на факультете подали заявления 2 893 абитуриента. Из-за такого количества вступительные экзамены проводились в Пражском конгресс-центре. Все жалобы, кроме одной, касались области общей медицины.
Факультет заявил, что тщательно изучает полученную информацию и рассмотрит возможность ужесточения правил в следующем году. Однако свое окончательное мнение он выскажет только после завершения второго тура приема.
Он поступал на факультет общей медицины. По его оценкам, во время экзамена он видел не менее 20 абитуриентов с мобильными телефонами в руках.
Присутствовавшие на экзамене сотрудники вуза не обратили на это никакого внимания. «Во время экзамена рядом со мной были две девушки, которые то и дело разговаривали. Было много шепота, но преподавателю было все равно», — говорит он.
Его также удивили нестрогие правила во время экзамена. Ведь, в отличие от вступительных экзаменов в другие вузы, людям разрешалось оставлять при себе все свои вещи.
Во время экзамена им также разрешалось в любой момент выйти в туалет. В таком случае кандидаты должны были сдать написанный тест куратору по педагогике. Время ухода и прихода фиксировалось, но Винтера сказал, что правила было легко обойти. «За нами никто не следил. Мы могли приходить по несколько человек. Если у меня был друг, я мог пойти с ним в туалет и обсудить вопросы», — отмечает он.
«Обидно, что в престижную сферу попадают люди, которые получают баллы неэтичным способом», — добавляет он. Поэтому он надеется, что в следующем году система будет изменена таким образом, чтобы жульничество стало невозможным.
14 жалоб
Михал Винтера — не единственный абитуриент, который жаловался на процесс поступления. 3-й медицинский факультет сообщил, что декан Петр Видимский получил в общей сложности 14 жалоб.
Согласно заявлению факультета, все жаловались именно на то, что абитуриенты могли свободно выходить в туалет.
«Все заявители полагали, что посещение туалета равносильно списыванию, поскольку люди, о которых идет речь, находились там, чтобы узнать правильные ответы, например, по скрытому мобильному телефону. Однако ни одна из жалоб не является достаточно подробной, чтобы заподозрить мошенничество у конкретного кандидата», — ответило руководство вуза на своем сайте.
Тем не менее руководство заявило, что разрешение студентам сходить в туалет во время трехчасового теста было знаком соблюдения их физиологических потребностей.
Более того, призыв к жалобам был размещен в социальных сетях человеком, которого не было среди абитуриентов. «Жалобы начали появляться после этого объявления в социальных сетях. Некоторые из жалоб даже написаны таким образом, что очевидно, что заявитель сам не видел мошенничества, но слышал рассказы о нем или читал о нем в социальных сетях», — говорится далее в заявлении.
Руководство факультета утверждает, что никто из руководителей лекционных залов не сообщал о том, что их покинуло необычное количество людей, и никто из абитуриентов не указывал на незаконное поведение. «Все преподаватели категорически отрицают, что кто-то списывал с мобильного телефона во время написания тестов», — заявило руководство факультета.
Возмущенные абитуриенты
Информация о предполагаемом списывании вызвала бурные обсуждения, особенно в социальных сетях. Даже те студенты, которые не заметили никакого списывания, чувствуют себя задетыми.
По словам Натальи Рыбачковой, правила были более мягкими по сравнению с другими факультетами. «Это был единственный факультет, который разрешил нам носить с собой сумки. Мы писали в огромной комнате, и руководители действительно не могли уследить за всеми людьми. Лично я не видела, чтобы кто-то списывал или выходил в туалет, поэтому не могу судить. В любом случае, подход был определенно более свободным, чем в других местах», — описывает свои впечатления кандидат на получение степени в области диетотерапии, также на 3-м медицинском факультете Карлова университета.
В общей сложности на все программы обучения на факультете подали заявления 2 893 абитуриента. Из-за такого количества вступительные экзамены проводились в Пражском конгресс-центре. Все жалобы, кроме одной, касались области общей медицины.
Факультет заявил, что тщательно изучает полученную информацию и рассмотрит возможность ужесточения правил в следующем году. Однако свое окончательное мнение он выскажет только после завершения второго тура приема.
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