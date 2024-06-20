Самоубийства учеников, публичные издевательства, массовый уход учителей. Начальная школа в Брно терпит бедствие
3 июля 2024
15:00
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Хотя казалось, что с окончанием учебного года и отъездом детей и учителей на каникулы ситуация в школе успокоится, в начальной школе Котларжска в Брно долгосрочные проблемы всплыли в начале июля. Школу потрясло самоубийство одного из учеников, проблемы с издевательствами и уход большого количества учителей.
Популярная и имеющая положительные отзывы школа в последние недели погрязла в спорах между некоторыми учителями, руководством школы и многими родителями. Все началось после того, как один из мальчиков покончил жизнь самоубийством за пределами школы в январе.
Начались разговоры о травле, учителя даже указывали на некоторых учеников, которые, по их мнению, издевались над одноклассниками. Но вместо суровых наказаний руководство школы постаралось замять ситуацию, что в итоге в значительной степени способствовало уходу 11 учителей и двух ассистентов.
Они снимали одноклассника на видео
«Нам удалось раскрыть инцидент с кибербуллингом, когда трое мальчиков снимали одноклассника в очень дискомфортной ситуации, а затем выложили эти кадры в группу WhatsApp. Также были угрозы распространить ее дальше. Эти мальчики были замешаны и в других проблемах в школе», — сказал на условиях анонимности один из учителей.
«Мы думали, что их накажут, но этого не произошло. Директор школы вступился за них, сказав, что мы не портим жизнь молодым людям снижением оценок за поведение. Они продолжали унижать своих одноклассников, а мы, учителя, стали их врагами, и в последующие месяцы у нас было несколько инцидентов с ними. Тем не менее мальчики получали „отлично“ в табеле за поведение, что было для нас неприемлемо», — подчеркнул учитель.
По словам учителя, ситуацию в школе иллюстрирует инцидент, произошедший в день церемонии вручения табелей. Группа мальчиков полностью разгромила туалеты на двух этажах школы. «Те, кто это сделал, не испытывают элементарного человеческого уважения и уйдут с отличными оценками по поведению. Если бы у них были худшие оценки, они, вероятно, вообще не попали бы в некоторые средние школы», — вспоминает учитель.
Ситуация привела к массовому оттоку учителей. «Три четверти учеников средних классов будут иметь новых классных руководителей после каникул. Мне жаль детей и, собственно, учителей. Родители беспокоятся о своих детях, и многие из них даже перевели своих детей в соседние школы. К сожалению, способные и порядочные часто уходят», — сетует учительница.
Перевести ребенка в другую школу?
Novinky спросили мнение директора школы Либора Зржидкавеселы. Он не захотел комментировать ситуацию, как и уход учителей. «Поскольку причина всего этого все еще расследуется полицией, я хочу подождать. Уход учителей связан с этим, поэтому, пока полиция не завершит расследование, я не буду комментировать ситуацию», — сказал он.
Плохую атмосферу в школе подтвердили родители. «Мы боимся того, что в наши дни может быть скрыто от посторонних глаз.
«Говорят о длительных издевательствах в нескольких классах, а когда учителя захотели разобраться с этим, их заставили замолчать. Теперь они уходят, хотя они были идеальными преподавателями, и дети их любили», — сказала одна мама в интервью.
Она сама подумывала о том, чтобы перевести своего ребенка в другую школу. «Но в конце концов я на это не пошла. Он уже потерял своих любимых учителей, а теперь он потеряет и коллектив. Это ужасная ситуация, и я не знаю, как это могло произойти», — сказала она.
Другой родитель напомнил, что будущим девятиклассникам нужны опытные учителя, чтобы хорошо подготовить их к вступительным экзаменам в старшую школу. «Просто опытные уходят. Мне не понравилось, что информация об издевательствах была пропущена и замалчивалась. Родители очень недовольны тем, что ситуация не решается», — заявила она.
Школьные инспекторы и полиция
Ситуация в школе уже расследовалась Чешской школьной инспекцией. «В настоящее время ведомство расследует жалобу на длительное и неоднократное неподобающее поведение учеников одного из классов по отношению к своим одноклассникам и учителям. Результат расследования жалобы в настоящее время рассматривается», — подтвердил заместитель центрального школьного инспектора Карел Коварж.
Полиция еще не завершила расследование самоубийства одного из учеников. «Учитывая обстоятельства и тот факт, что это был несовершеннолетний, мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации», — сказал пресс-секретарь полиции Павел Шваб.
Родители и ушедшие учителя уже начали переговоры с городским советом района Брно-Стржед, который является учредителем школы. Ожидается, что встреча состоится на следующей неделе.
Начались разговоры о травле, учителя даже указывали на некоторых учеников, которые, по их мнению, издевались над одноклассниками. Но вместо суровых наказаний руководство школы постаралось замять ситуацию, что в итоге в значительной степени способствовало уходу 11 учителей и двух ассистентов.
Они снимали одноклассника на видео
«Нам удалось раскрыть инцидент с кибербуллингом, когда трое мальчиков снимали одноклассника в очень дискомфортной ситуации, а затем выложили эти кадры в группу WhatsApp. Также были угрозы распространить ее дальше. Эти мальчики были замешаны и в других проблемах в школе», — сказал на условиях анонимности один из учителей.
«Мы думали, что их накажут, но этого не произошло. Директор школы вступился за них, сказав, что мы не портим жизнь молодым людям снижением оценок за поведение. Они продолжали унижать своих одноклассников, а мы, учителя, стали их врагами, и в последующие месяцы у нас было несколько инцидентов с ними. Тем не менее мальчики получали „отлично“ в табеле за поведение, что было для нас неприемлемо», — подчеркнул учитель.
По словам учителя, ситуацию в школе иллюстрирует инцидент, произошедший в день церемонии вручения табелей. Группа мальчиков полностью разгромила туалеты на двух этажах школы. «Те, кто это сделал, не испытывают элементарного человеческого уважения и уйдут с отличными оценками по поведению. Если бы у них были худшие оценки, они, вероятно, вообще не попали бы в некоторые средние школы», — вспоминает учитель.
Ситуация привела к массовому оттоку учителей. «Три четверти учеников средних классов будут иметь новых классных руководителей после каникул. Мне жаль детей и, собственно, учителей. Родители беспокоятся о своих детях, и многие из них даже перевели своих детей в соседние школы. К сожалению, способные и порядочные часто уходят», — сетует учительница.
Перевести ребенка в другую школу?
Novinky спросили мнение директора школы Либора Зржидкавеселы. Он не захотел комментировать ситуацию, как и уход учителей. «Поскольку причина всего этого все еще расследуется полицией, я хочу подождать. Уход учителей связан с этим, поэтому, пока полиция не завершит расследование, я не буду комментировать ситуацию», — сказал он.
Плохую атмосферу в школе подтвердили родители. «Мы боимся того, что в наши дни может быть скрыто от посторонних глаз.
«Говорят о длительных издевательствах в нескольких классах, а когда учителя захотели разобраться с этим, их заставили замолчать. Теперь они уходят, хотя они были идеальными преподавателями, и дети их любили», — сказала одна мама в интервью.
Она сама подумывала о том, чтобы перевести своего ребенка в другую школу. «Но в конце концов я на это не пошла. Он уже потерял своих любимых учителей, а теперь он потеряет и коллектив. Это ужасная ситуация, и я не знаю, как это могло произойти», — сказала она.
Другой родитель напомнил, что будущим девятиклассникам нужны опытные учителя, чтобы хорошо подготовить их к вступительным экзаменам в старшую школу. «Просто опытные уходят. Мне не понравилось, что информация об издевательствах была пропущена и замалчивалась. Родители очень недовольны тем, что ситуация не решается», — заявила она.
Школьные инспекторы и полиция
Ситуация в школе уже расследовалась Чешской школьной инспекцией. «В настоящее время ведомство расследует жалобу на длительное и неоднократное неподобающее поведение учеников одного из классов по отношению к своим одноклассникам и учителям. Результат расследования жалобы в настоящее время рассматривается», — подтвердил заместитель центрального школьного инспектора Карел Коварж.
Полиция еще не завершила расследование самоубийства одного из учеников. «Учитывая обстоятельства и тот факт, что это был несовершеннолетний, мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации», — сказал пресс-секретарь полиции Павел Шваб.
Родители и ушедшие учителя уже начали переговоры с городским советом района Брно-Стржед, который является учредителем школы. Ожидается, что встреча состоится на следующей неделе.
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