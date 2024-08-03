Министерство образования Чехии снова поддержит курсы чешского языка для украинских студентов
15 августа 2024
14:00
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Курсы призваны облегчить украинским беженцам доступ к программам обучения на чешском языке в чешских университетах. Участники курсов будут получать стипендию в размере 16 000 чешских крон в месяц. Она полагается тем, кто посещает не менее 70 процентов занятий в календарный месяц.
Министерство объявило об этом на своем сайте. Это уже второй год программы.
По данным министерства, в рамках программы будут реализованы три курса, каждый из которых должен иметь не менее 660 учебных часов. Курсы для 12-18 участников будут проходить с 1 октября этого года до конца августа 2025 г. Они предназначены для украинских беженцев, которые не участвуют в программе изучения чешского языка и при этом выразили интерес к такому изучению.
Заявки на получение субсидий
Государственные высшие учебные заведения, которые в 2021-2023 годах проводили языковую и профессиональную подготовку иностранцев в объеме не менее 400 часов в семестр, могут подать заявку на получение субсидий на проведение этих курсов. Как сообщили в министерстве образования, призыв призван поддержать украинцев, имеющих визу толерантности или получивших временную защиту в Чехии в следующем учебном году.
«Эта образовательная и социальная мера приведет к усилению интеграции, в частности, молодых украинских мигрантов, которые еще не зачислены на чешскоязычную университетскую программу, например, из-за недостаточного знания языка», — говорится в обращении министерства.
По данным Чешского статистического управления, в конце прошлого года в университетах Чехии обучалось 308 640 человек, из которых 18 процентов составляли иностранцы — 55 493 человека. Традиционно большинство иностранных студентов приезжали из Словакии, за ними следовали студенты из Украины, России и Казахстана. За последние два года количество студентов из Украины увеличилось более чем наполовину, в то время как число российских студентов сократилось почти на четверть. В прошлом году, впервые за последние 20 лет, украинцев стало больше, чем россиян, — 6 780 студентов.
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