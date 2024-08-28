Каждый двенадцатый школьник в Пльзене — выходец из Украины

«Это связано с тем, что учиться начинает более многочисленное поколение. Дети иностранцев, проживающих в Пльзене, также записаны в первые классы», — говорит Дагмар Шкрлантова, руководитель отдела образования, молодежи и спорта мэрии Пльзеня.



Согласно статистике, среди местных школьников очень много детей украинских беженцев, более 1 300.



Lex Ukraine

«Из-за их обучения большинство наших школ увеличили свою вместимость в соответствии с законом Lex Ukraine, который позволяет временно использовать помещения, не отвечающие стандартным гигиеническим требованиям», — сказала заместитель мэра Люция Канторова (ANO). Она подчеркнула, что количество учеников во всех классах не превышает 30 человек.



Наука и школы

«С приходом кризиса беженцев мы создали несколько специализированных классов для детей из Украины. Однако их количество продолжает сокращаться», — говорит Канторова. В двух школах осталось пять — три из них в виде отдельных структурных подразделений. Два функционируют непосредственно на территории школы, и планируется, что их ученики постепенно присоединятся к совместному обучению. «В этом учебном году не будет создано новых изолированных классов», — сказала Канторова. В школах работают украинские ассистенты преподавателей.



Учебные принадлежности бесплатно

Для детей из малообеспеченных семей мэрия предоставляет учебные принадлежности, и в этом году их получили 300 учеников. «Это могут быть дети родителей-одиночек или школьники из многодетных семей, которым трудно накопить деньги на покупку школьных принадлежностей», — объясняет Люция Говоркова из городского отдела социального обеспечения.



«Мы не хотим, чтобы родители брали кредиты, которые им потом будет сложно выплатить. Благодаря нашей помощи дети из нуждающихся семей могут иметь качественные школьные принадлежности, такие же, как у их сверстников. Они не чувствуют себя ущемленными с самого начала обучения в школе», — пояснила она.



Выявлять нуждающиеся семьи помогали городские округа и некоммерческие организации.