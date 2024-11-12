Тысячи детей из Украины не могут попасть в школы. Идите куда-нибудь еще, советует родителям Прага

12-летний Ваня и еще один украинский подросток упражняются в знании чешского языка в клубном зале малолюдного центра в Праге в понедельник вечером.



Ваня и его семья прибыли в Прагу 9 летом. В то время как его младшая сестра в сентябре пошла в младшие классы, у него появилась проблема — в школе не осталось мест.



«В сентябре я был дома», — спокойно рассказывает он.



Наталья Сиваченкова, ассистент по межкультурному общению, чья работа заключается в поддержке ребят из Украины, рассказывает, что Ваня начал ходить в школу только в октябре. «Однако этим уже занималась я. Мы начали звонить везде, где только можно, и через некоторое время все получилось», — рассказывает Наталья. Семья Вани переживала, что у сына могут возникнуть проблемы из-за посещаемости.



Нет реальных данных о том, сколько детей военных беженцев не приступили к обязательному обучению. Однако этим вопросом занимается специально созданная межведомственная рабочая группа. По ее оценкам, только в Праге насчитывается около 700 детей, а во всей Чехии — 6 000 детей, которые в настоящее время не обучаются.



Весной организация Meta, занимающаяся вопросами обеспечения равного доступа к образованию, говорила о более чем 14 000 детей. С тех пор более точных оценок не поступало.



Министерство внутренних дел обратило внимание на посещаемость во время весенней регистрации для продления вида на жительство — временной защиты. Чиновники делали разовые запросы о том, где украинцы проходят обязательное обучение.



«Невыполнение школьного режима подтвердилось примерно у 17% проверенных, то есть у чуть менее 1 300 детей, но почти половина из них хотя бы онлайн посещают украинские школы», — говорит представитель министерства Гана Мала.



Было доказано, что еще 20% тех, кто не посещает школу, больше не находятся на территории Чешской Республики. Однако почти в 40% случаев расследования муниципалитетов не дали дополнительной информации, и теперь их делом занимается полиция по делам иностранцев. Гана Мала добавляет, что, опять же предполагается, что в основном эти дети уже не находятся в Чехии.



Эти данные не могут отражать реальность нового учебного года. Например, Антонин Клецанда (STAN), советник по вопросам образования в пражской мэрии, объясняет, что в Чехию продолжает прибывать все больше беженцев.



«90% следующих волн уже направляются в Прагу. Мы решали эту проблему летом, потому что прибыло большое количество. Как ни парадоксально, туда, где у нас уже полностью заполненные школы», — говорит Клецанда.



Сложнее, чем в начале войны

Ассистент по межкультурным связям Наталья Сиваченкова отмечает, что в реальности детей, безусловно, будет больше. Так же считает и представитель вышеупомянутой организации Meta.



В рамках своей работы Наталья помогает с поиском начальной школы и говорит, что эта проблема становится все более актуальной. «Сейчас все сложнее, чем в начале войны. Тогда было сострадание и учебные заведения были готовы, а сейчас сострадания нет, а иногда есть агрессия по отношению к беженцам», — объясняет она.



Процедура такова: она просит у родителей письменное подтверждение с печатью из школы по месту жительства. «Если у вас его нет, может случиться так, что в один прекрасный день, например, придет OSPOD и возникнет много вопросов», — опасается Сиваченкова. Она добавляет, что должна следить за тем, чтобы ее клиенты не попадали в неприятности и в будущем.



Она также говорит, что в украинской среде циркулирует непроверенная информация о том, что в Германии детей забирают из семей за непосещение. Поэтому в Чехии созданы частные решения для украинцев, но они не зарегистрированы.



«Это происходит в Праге, но также и в регионах. Я вижу случаи создания украинских школ, но на самом деле они не зарегистрированы, и это полулегально и проблематично для нас», — подтверждает Ян Хайнрих из организации.



Выбирайте для жизни другие города

С письменным подтверждением того, что школа, в которую попадает ученик, не может принять его по причине нехватки мест, нужно обратиться к властям — в Праге в соответствующий муниципальный округ. «Обычно они выражают понимание и говорят, что мы должны сообщить им, если что-то изменится», — говорит Сиваченкова. В то же время она подчеркивает, что в силу специфики ее работы ей приходится сталкиваться с более сложными случаями.



Филип Малек, заместитель мэра Праги 3, отвечающий за образование в районе, подтверждает, что у них существует большая проблема с устройством детей. «Мы рекомендуем молодым родителям выбрать для проживания не Прагу, а другой город, потому что в других региональных городах Чехии — за исключением, пожалуй, Брно — достаточно мест, можно снять более дешевую квартиру и найти работу».



Мобильные команды будут путешествовать по регионам

В некоторых школах уже приходится отказывать украинцам, иначе они составляли бы от 30 до 40% детей в классе. «Эффект для чешских родителей заключается в том, что они начинают устраивать детей, если могут себе это позволить, в менее загруженные школы, что только усиливает сегрегацию иностранцев», — говорит Малек.





Начальные школы в Праге 3 посещают 568 детей, бежавших от войны, из общего числа 5 155.



Министерство образования также видит проблему и готовит меры по ее решению.



«В ближайшие недели ожидается начало работы мобильной группы Министерства образования в регионах, где министерство располагает информацией о повышенном количестве украинских детей с временной защитой, а также о недостаточной вместимости. Команда будет работать с учредителями школ, отдельными учебными заведениями, органами социальной защиты и другими партнерами, чтобы найти наиболее подходящие решения для обеспечения доступа к образованию», — говорит Патрик Кубас, руководитель департамента коммуникаций.