Cкандал в Карловом университете. Проректор подал в отставку

«Я подал в отставку, потому что больше не хочу участвовать в избирательной кампании ректора. Мы уже полгода, а может быть, и дольше, защищаем доброе имя Карлова университета. На нас заведены уголовные дела о конфликте интересов. Я думаю, что имя университета уже растоптано», — заявил Влах в пятницу перед Академическим сенатом и самим ректором Краличковой.



Влах передал ректору свое заявление об отставке, согласно которому он покинет пост 30 апреля, в пятницу утром. Согласно письму, причин для его ухода несколько, среди них — личный отход от ценностей нынешнего руководства университета.



«Главная из них — многолетняя неконцептуальная кадровая и коммуникационная политика „ближайшего“ руководства. На мой взгляд, именно она стала причиной нынешней крайне неудачной ситуации в СМИ, которая напрямую угрожает имиджу Карлова университета. Хотя, по логике вещей, я должен отвечать за коммуникационную стратегию в отношении СМИ, нынешняя ситуация была неприемлема для меня в течение долгого времени», — написал Влах.



Краличкова на внезапный уход проректора сообщила, что встретится с Влахом после заседания. «Мы решали приоритетные задачи, ни одно учебное заведение не способно решить все», — оправдала она свои действия. Однако другие представители Академического сената подвергли ректора критике.



«Это руководство в его нынешнем составе не должно оставаться на следующий срок, я говорю это от себя, но думаю, что иные тоже могут придерживаться такого мнения», — сказал Ян Бичовский, член Сената от философского факультета. По его мнению, некоторые члены Ректорской коллегии также должны взять на себя личную ответственность за проблемы Карлова университета.



В ходе тайного голосования только 16 сенаторов из 58, принявших участие, поддержали его предложение о резолюции против кандидатуры нынешнего руководства.



Краличкова уже заявила, что планирует вновь баллотироваться на свой пост, несмотря на скандалы, которые преследуют университет в последнее время.



В частности, в середине февраля студенты и общественность подняли вопрос о высоких премиях, выплаченных руководству в прошлом году на основании чрезвычайной самоотдачи после трагедии на философском факультете в Праге.





Согласно общедоступным данным на сайте учебного заведения, ректор Милена Краличкова получила 1,126 миллиона крон в качестве общего вознаграждения сверх своей ежемесячной зарплаты в 175 000 крон. В общей сложности в прошлом году на премии ушло 11,5 миллиона крон.



Кроме того, внеочередной аудит ранее предупредил о возможном преступном деянии по организации преимущества при закупке охранных услуг в 2022 и 2023 годах. «Есть обоснованные опасения, что имела место взаимная координация поставщиков при установлении цен на запрашиваемые услуги. Участник конкурса определял круг поставщиков, к которым необходимо было обратиться», — говорится в отчете ревизионной комиссии.



Проблемы в университете также связаны с непрозрачной коммуникацией между представителями руководства, Академическим сенатом и общественностью. Члены Академического сената университета отмечают, что они не получают информацию от ректората.