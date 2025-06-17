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VědaFest в пражском районе Дейвице стремится просветить и развлечь людей всех возрастов. Вход бесплатный

Новости и статьи
17 июня 2025
16:30
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Тема 13-го ежегодного популярного мероприятия VědaFest, которое состоится в среду, 18 июня, в пражском районе Дейвице, — «Жизнь с наукой». Фестиваль вновь объединит научные учреждения со всей страны и с 8:30 до 18:30 покажет, что наука занимает незаменимое место в нашей жизни. Вход бесплатный.
Однодневный фестиваль возвращается 18 июня на Витезне Намнести в Праге 6.

Подробности о программе на сайте.

В предпоследнюю неделю учебного года желающие могут снова отправиться на крупнейший развлекательный научный фестиваль под открытым небом в Чешской Республике. VědaFest предлагает публике интерактивные мастер-классы, лекции и эксперименты для всех поколений.

Это выставка всего интересного, что наука приносит в нашу жизнь. Она показывает, что ученый труд не только интересен, но и полезен, и мы сталкиваемся с ним повсюду в повседневной жизни.

В более чем ста палатках дети и взрослые могут попробовать себя в роли исследователя, конструктора, гонщика или пилота. Фестиваль также предоставляет возможность окунуться в мир медицины и узнать, чем занимаются врачи, спасатели и пожарные. Заинтересованные посетители узнают, почему и как возникают наводнения или засухи.

«В этом году мы подготовили новые интересные мероприятия для всех любознательных людей, независимо от возраста. Какой бы научной областью вы ни интересовались, на VědaFest вы найдете ее, познакомитесь с ней и получите удовольствие», — обещают организаторы.

С помощью образовательных комиксов посетители узнают, как работает ядерная медицина, как наука связана с искусством и как с помощью уникальных приборов можно проникнуть в глубины клетки.

Любители культуры и путешествий смогут пройтись по истории библиотек или посетить мировые мегаполисы. Автомобильные энтузиасты смогут заглянуть в специальный грузовик и увидеть процесс разработки, конструирования и производства автомобилей Škoda. С тайнами возникновения цветов, их функционированием и искусством выбора, где какой из них использовать, познакомит посетителей компания, производящая лакокрасочные материалы и краски.

Пражский ЧВУТ продемонстрирует свои старые и новые экспонаты. Не обойдут вниманием и любимые формулы, самолеты, разнообразные эксперименты и конкурс на звание «Молодой инженер».

Разнообразную программу в палатках на лужайке дополнит программа на фестивальной сцене. Помимо химических шоу, в этом году посетители смогут насладиться физическим шоу с конкурсом, а также увидеть работу собак-детективов и собак-поводырей.

Фестиваль также подготовил уникальные лекции на тему «Устойчивость? Конечно!», которые предназначены в первую очередь для школ.
наука Чехия Прага
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