VědaFest в пражском районе Дейвице стремится просветить и развлечь людей всех возрастов. Вход бесплатный

Новости и статьи 17 июня 2025 16:30 187

Тема 13-го ежегодного популярного мероприятия VědaFest, которое состоится в среду, 18 июня, в пражском районе Дейвице, — «Жизнь с наукой». Фестиваль вновь объединит научные учреждения со всей страны и с 8:30 до 18:30 покажет, что наука занимает незаменимое место в нашей жизни. Вход бесплатный.