Новый шанс для иностранцев: возмещение расходов на обучение и нострификацию

1 октября 2025
19:30
748
В рамках проекта «Интеграция» с софинансированием ЕС Управление труда ЧР (Úřad práce ČR) может оплачивать иностранцам расходы на признание документов об образовании (начальное, среднее, высшее и среднее специальное образование).
Компенсируются:
  • государственная пошлина — 3 000 Кč;
  • перевод и официальное заверение документов;
  • при необходимости — услуги судебного переводчика для сопровождения на нострификационный экзамен (для ZŠ, SŠ, VOŠ).

Каждый элемент процесса имеет свой финансовый лимит. В зависимости от типа нострификации общая сумма, которую может оплатить управление труда, составляет от 8 000 до 10 200 Кč на человека.

Важно: компенсация не является гарантированной, поэтому при общении с сотрудником Úřad práce иностранцу нужно аргументировать, что нострификация необходима для работы по квалификации в Чехии.

Оплата привязана к социально значимым рабочим местам, которые работодатель выделяет для соискателей, на которые предоставляются субсидии на зарплату или другие расходы. Если для этой работы требуется подтверждённый диплом, управление труда оплатит нострификацию.

Бюджет ограничен, поэтому рекомендуется обращаться в ближайшее отделение Úřad práce без задержек.

Как получить поддержку:
  1. Стать участником проекта «Интеграция» в отделении ÚP;
  2. Получить направление к ответственному сотруднику — консультанту проекта или другому специалисту;
  3. Согласовать с ним услуги и порядок компенсации расходов.

Проект «Интеграция на рынок труда и поддержка иностранцев в Чехии»

Срок реализации: до 30 июня 2027

Проект направлен на активную поддержку иностранцев в Чехии, помогая им интегрироваться на рынок труда и постепенно включаться в чешское общество.

Цели проекта
Проект устраняет барьеры, мешающие иностранцам полноценно интегрироваться в экономическую и социальную жизнь Чехии, в первую очередь через языковое обучение и дополнительные услуги, предоставляемые Управлением труда ЧР (Úřad práce ČR).

Участникам проекта доступны:
  • индивидуальное консультирование;
  • курсы переквалификации;
  • содействие в трудоустройстве с использованием инструментов и мер активной политики занятости.

Проект рассчитан на иностранцев — лиц, не являющихся гражданами Чехии, включая граждан ЕС и заявителей/держателей международной защиты:
  • соискателей работы (зарегистрированы в ÚP ČR как UoZ);
  • ищущих работу (зарегистрированы в ÚP ČR как ZoZ), но не получающих пособие;
  • неактивных лиц трудоспособного возраста, которые не состоят ни в одной из вышеуказанных категорий, но хотят пользоваться услугами ÚP ČR, особенно консультированием.

Основные мероприятия проекта

Консультирование:
  • индивидуальное консультирование — работа консультанта с конкретным клиентом на протяжении всего участия в проекте;
  • консультативная программа — поддержка интеграции иностранцев на рынке труда.

Переквалификация:
  • курсы для получения профессиональных знаний и навыков, необходимых для трудоустройства;
  • в рамках проекта предлагаются курсы «Чешский язык для иностранцев».

Содействие в трудоустройстве:
  • поддержка клиентов через субсидируемую и несубсидируемую работу;
  • инструменты,выделенные социально значимые рабочие места (включая неполный рабочий день), пробная работа, субсидии на освоение должности.

Сопутствующие меры:
  • возмещение подтвержденных транспортных расходов на участие в проекте;
  • оплата медицинских обследований при необходимости для участия в курсах;
  • справки о несудимости, расходы на подготовку документов для нострификационных экзаменов;
  • субсидии на региональную мобильность (поездки на работу);
  • при необходимости — услуги по присмотру за детьми и другими зависимыми лицами.

Как участвовать
Для участия и получения подробной информации необходимо обратиться в ближайшее контактное отделение Úřad práce ČR. Дополнительно можно связаться с Call-центром ÚP ЧР по бесплатному телефону 800 77 99 00 или по e-mail: integrace@uradprace.cz

Список консультантов и контакты можно найти здесь.
нострификация Чехия
