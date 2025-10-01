Новый шанс для иностранцев: возмещение расходов на обучение и нострификацию

Компенсируются:

государственная пошлина — 3 000 Кč;

перевод и официальное заверение документов;

при необходимости — услуги судебного переводчика для сопровождения на нострификационный экзамен (для ZŠ, SŠ, VOŠ).





Каждый элемент процесса имеет свой финансовый лимит. В зависимости от типа нострификации общая сумма, которую может оплатить управление труда, составляет от 8 000 до 10 200 Кč на человека.



Важно:



Важно: компенсация не является гарантированной, поэтому при общении с сотрудником Úřad práce иностранцу нужно аргументировать, что нострификация необходима для работы по квалификации в Чехии.

Если для этой работы требуется подтверждённый диплом, управление труда оплатит нострификацию.



Оплата привязана к социально значимым рабочим местам , которые работодатель выделяет для соискателей, на которые предоставляются субсидии на зарплату или другие расходы.

Бюджет ограничен, поэтому рекомендуется обращаться в ближайшее отделение Úřad práce без задержек.





Как получить поддержку:

Стать участником проекта «Интеграция» в отделении ÚP; Получить направление к ответственному сотруднику — консультанту проекта или другому специалисту; Согласовать с ним услуги и порядок компенсации расходов.



Проект «Интеграция на рынок труда и поддержка иностранцев в Чехии»



Срок реализации: до 30 июня 2027





Проект направлен на активную поддержку иностранцев в Чехии, помогая им интегрироваться на рынок труда и постепенно включаться в чешское общество.



Цели проекта

Проект устраняет барьеры, мешающие иностранцам полноценно интегрироваться в экономическую и социальную жизнь Чехии, в первую очередь через языковое обучение и дополнительные услуги, предоставляемые Управлением труда ЧР (Úřad práce ČR).





Участникам проекта доступны:

индивидуальное консультирование;

курсы переквалификации;

содействие в трудоустройстве с использованием инструментов и мер активной политики занятости.





Проект рассчитан на иностранцев — лиц, не являющихся гражданами Чехии, включая граждан ЕС и заявителей/держателей международной защиты:

соискателей работы (зарегистрированы в ÚP ČR как UoZ);

ищущих работу (зарегистрированы в ÚP ČR как ZoZ), но не получающих пособие;

неактивных лиц трудоспособного возраста, которые не состоят ни в одной из вышеуказанных категорий, но хотят пользоваться услугами ÚP ČR, особенно консультированием.





Основные мероприятия проекта



Консультирование:

индивидуальное консультирование — работа консультанта с конкретным клиентом на протяжении всего участия в проекте;

консультативная программа — поддержка интеграции иностранцев на рынке труда.



Переквалификация:

курсы для получения профессиональных знаний и навыков, необходимых для трудоустройства;

в рамках проекта предлагаются курсы «Чешский язык для иностранцев».



Содействие в трудоустройстве:

поддержка клиентов через субсидируемую и несубсидируемую работу;

инструменты,выделенные социально значимые рабочие места (включая неполный рабочий день), пробная работа, субсидии на освоение должности.



Сопутствующие меры:

возмещение подтвержденных транспортных расходов на участие в проекте;

оплата медицинских обследований при необходимости для участия в курсах;

справки о несудимости, расходы на подготовку документов для нострификационных экзаменов;

субсидии на региональную мобильность (поездки на работу);

при необходимости — услуги по присмотру за детьми и другими зависимыми лицами.



Как участвовать





Для участия и получения подробной информации необходимо обратиться в ближайшее контактное отделение Úřad práce ČR . Дополнительно можно связаться с Call-центром ÚP ЧР по бесплатному телефону 800 77 99 00 или по e-mail: integrace@uradprace.cz

Список консультантов и контакты можно найти здесь.