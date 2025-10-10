Последний шанс сэкономить на цифровой переквалификации

Кому доступно обучение?

Программа ориентирована на широкую аудиторию, включая не только безработных, но и работающих граждан, желающих сменить профессию или повысить квалификацию.





Если вы хотите зарегистрироваться как «ищущий работу» только для участия в субсидированном курсе, заявление о включении в реестр будет отправлено автоматически вместе с заявкой на курс. В то же время в форме заявки вы можете отметить опцию, позволяющую исключить вас из реестра после окончания курса. Если вы не выберете эту опцию, потом вы останетесь в реестре. Официальные лица свяжутся с вами, чтобы договориться о дальнейшем сотрудничестве или снять вас с учета.





Курсы охватывают ключевые направления: от основ компьютерной грамотности до работы с искусственным интеллектом и кибербезопасности. Финансирование покрывает большую часть стоимости, однако участникам необходимо внести доплату.



Отдельные курсы финансируются Управлением по труду из программы субсидирования Национального плана восстановления, но Бюро всегда оплачивает максимум 82% стоимости курса и не более 50 тыс. чешских крон за последние 3 года. Остальные 18% каждый заинтересованный должен оплатить самостоятельно. Условием является прохождение не менее 80% учебных часов и сдача предписанного экзамена.



Грядущие изменения

С 2026 года доля собственного участия в оплате вырастет. В настоящее время власти также рассматривают возможность введения льгот, например, полного или частичного освобождения от платежа для малообеспеченных и низкоквалифицированных граждан, которые могут получить наибольшую выгоду от такого обучения.





Для подачи заявки на цифровые курсы используется специальный сайт Jsemvkurzu.cz.