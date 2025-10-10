ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ОБРАЗОВАНИЕ

Последний шанс сэкономить на цифровой переквалификации

Новости и статьи
10 октября 2025
17:00
123
Служба занятости Чехии прекращает прием заявок на льготные курсы цифровой грамотности в конце октября. Те, кто успеет записаться до 31 октября 2025 года, смогут пройти обучение в этом году с минимальной доплатой.
Кому доступно обучение?
Программа ориентирована на широкую аудиторию, включая не только безработных, но и работающих граждан, желающих сменить профессию или повысить квалификацию. 

Если вы хотите зарегистрироваться как «ищущий работу» только для участия в субсидированном курсе, заявление о включении в реестр будет отправлено автоматически вместе с заявкой на курс. В то же время в форме заявки вы можете отметить опцию, позволяющую исключить вас из реестра после окончания курса. Если вы не выберете эту опцию, потом вы останетесь в реестре. Официальные лица свяжутся с вами, чтобы договориться о дальнейшем сотрудничестве или снять вас с учета.

Курсы охватывают ключевые направления: от основ компьютерной грамотности до работы с искусственным интеллектом и кибербезопасности. Финансирование покрывает большую часть стоимости, однако участникам необходимо внести доплату.
 
Отдельные курсы финансируются Управлением по труду из программы субсидирования Национального плана восстановления, но Бюро всегда оплачивает максимум 82% стоимости курса и не более 50 тыс. чешских крон за последние 3 года. Остальные 18% каждый заинтересованный должен оплатить самостоятельно. Условием является прохождение не менее 80% учебных часов и сдача предписанного экзамена. 

Грядущие изменения
С 2026 года доля собственного участия в оплате вырастет. В настоящее время власти также рассматривают возможность введения льгот, например, полного или частичного освобождения от платежа для малообеспеченных и низкоквалифицированных граждан, которые могут получить наибольшую выгоду от такого обучения. 

Для подачи заявки на цифровые курсы используется специальный сайт Jsemvkurzu.cz
образование работа
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1266
БИЗНЕС
ВОЛНА БАНКРОТСТВ КОМПАНИИ В ЧЕХИИ. САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 8 ЛЕТ
19:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1129
БИЗНЕС
ЧЕШСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: РОСТ ЗАРПЛАТ НЕ РЕШАЕТ КАДРОВЫЙ ГОЛОД
11:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
1265
БИЗНЕС
ЕЕТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ: НОВАЯ ВЕРСИЯ ОБЕЩАЕТ МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ
13:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
3556
БИЗНЕС
ANO ПОДТВЕРДИЛА СВОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ ОБЕЩАНИЕ — В 2026 ГОДУ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВЫШЕНИЯ ВЗНОСОВ ПО СОЦСТРАХОВАНИЮ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ (OSVČ)
08:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1346
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ ЗАФИКСИРОВАНА КРУПНЕЙШАЯ ВСПЫШКА ГЕПАТИТА A С 1996 ГОДА
21:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1251
БИЗНЕС
ВЫСТАВКА В БРНО СТАЛА ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ВСЕЙ ОТРАСЛИ
13:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1659
БИЗНЕС
МЕНЬШЕ ПИВА, БОЛЬШЕ КОФЕ: КАК ПОГОДА УДАРИЛА ПО ДОХОДАМ ЧЕШСКИХ ЗАВЕДЕНИЙ
16:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1335
БИЗНЕС
HYUNDAI ГОТОВИТ В НОШОВИЦЕ ВЫПУСК БОЛЕЕ КРУПНОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
12:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1377
ЖИЗНЬ
КАК ВЕРНУТЬ КОЖЕ И НОГТЯМ ЗДОРОВЬЕ
10:59
2 ОКТЯБРЯ 2025
1746
ЖИЗНЬ
ЛЕТОМ ИНОСТРАНЦЫ В ЧЕХИИ ПОТРАТИЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ. НА ЕДУ, СТОМАТОЛОГИЮ И ПЛАСТИЧЕСКУЮ ХИРУРГИЮ
22:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
44297
ЖИЗНЬ
ОПРОС: 38% МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ЧЕХИИ СЧИТАЮТ, ЧТО НИКОГДА НЕ СМОГУТ ПРИОБРЕСТИ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ
19:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
4665
ОБРАЗОВАНИЕ
НОВЫЙ ШАНС ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ: ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ И НОСТРИФИКАЦИЮ
16:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
1129
БИЗНЕС
PHILIP MORRIS В ЧЕХИИ СНИЗИЛ ПРИБЫЛЬ, НО РАСШИРИТ ПРОИЗВОДСТВО И СОЗДАСТ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
11:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
1541
БИЗНЕС
ВЛАДЕЛЕЦ PILSNER URQUELL ОСТАНОВИЛ ЗАВОДЫ ПОСЛЕ ХАКЕРСКОЙ АТАКИ
11:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
4528
БИЗНЕС
С ЯНВАРЯ У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ВЫРАСТУТ АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ И МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ