Как Чехия наказывает сторонников войны в Украине? Вынесены первые приговоры

​«Я остаюсь при своем мнении. Я думаю, что это был хороший, обдуманный шаг, потому что если бы не публичное заявление о возможном наказании за поддержку войны, то поднялась бы волна ненависти, которая снова расколола бы общество. На мой взгляд, мы предотвратили худшее», — сказал прокурор Игорь Стржиж.

За более чем год с начала российского вторжения в Украину в чешских судах было вынесено 9 окончательных приговоров в связи с поддержкой войны в Украине, а в 58 случаях были предъявлены обвинения. Полиция рассматривает в общей сложности 90 уголовных дел, в основном связанных с одобрением российской агрессии.

Главный прокурор Игорь Стржиж сообщил изданию Právo, что из девяти осужденных только один сейчас находится в тюрьме. Это активист Патрик Тушл, который уже отсидел девять месяцев за решеткой в конце прошлого года за ненавистнические высказывания об украинцах, размещенные в социальных сетях. В других случаях суды назначали условное наказание или штрафы.

«Я подчеркиваю, что не хочу, чтобы за словесные преступления стали назначать реальные тюремные сроки. Наказания должны быть воспитательными, — отметил прокурор. Он сказал, что следует руководствоваться здравым смыслом.

Мирослав Мареш, политолог и эксперт по вопросам терроризма и экстремизма, с ним согласен. «Я не сторонник того, чтобы из-за этого заполнять тюрьмы. Если только это не перерастет в какое-то насилие, я не думаю, что за это нужно наказывать драконовскими мерами», — сказал Мареш 14 марта.

По словам Стржижа, количество случаев, когда люди обвиняются и осуждаются за пророссийские взгляды, невелико, отчасти благодаря заявлению, опубликованному государственной прокуратурой всего через два дня после начала российского вторжения.

В заявлении, которое в то время также было опубликовано в СМИ, чешских граждан предупредили о возможных уголовных санкциях в случае одобрения российской агрессии, например, в социальных сетях. Стржиж считает, что это имело превентивный эффект и значительно успокоило ситуацию.

«Каждый имеет право на свое мнение, которое подкреплено соответствующими аргументами. Мы хотели, чтобы только самые крайние случаи преследовались как преступления. И нам это удалось», — сказал Стржиж.

Спустя более года он считает свой тогдашний подход правильным, несмотря на то что столкнулся с критикой и обвинениями в цензуре.

«Я остаюсь при своем мнении. Я думаю, что это был хороший, обдуманный шаг. Если бы не это заявление, то поднялась бы волна ненависти, которая снова расколола бы общество. На мой взгляд, мы предотвратили худшее», — сказал Стржиж в интервью Právo.

По словам Мареша, предупреждение главного прокурора в прошлом году действительно могло оказать превентивное воздействие на общественность.

«Оно могло сыграть такую роль. После того как заявление стало достоянием общественности и начала появляться информация о первых возбужденных делах, это могло отбить у людей желание делать то же самое и, возможно, подвергать себя риску судебного преследования», — считает Мареш.

В своем заключении от 26 февраля он предупредил граждан, что «если кто-либо публично (в том числе на демонстрациях, в интернете или в социальных сетях) выражает одобрение (принимает или поддерживает) нападения Российской Федерации на Украину или в этом контексте выражает поддержку или восхваляет лидеров Российской Федерации, то при определенных условиях он может понести уголовную ответственность».

В этом контексте в своем заявлении Стржиж упомянул два разных преступления: одобрение преступления или отрицание, одобрение и оправдание геноцида.

Стржиж добавил, что из 58 человек, привлеченных к уголовной ответственности, лишь часть была обвинена в двух вышеупомянутых преступлениях. «Большинство преследований связаны с клеветой на нацию, расу, этническую или иную группу лиц», — уточнил Стржиж.

Положительное влияние на россиян

По словам Стржижа, положительное влияние было отмечено и среди русского меньшинства, проживающего в Чешской Республике, которое публично не демонстрировало одобрения вторжения своей армии в Украину.

Это подтверждает Игорь Золотарев, председатель ассоциации «Русская традиция», которая объединяет антикремлевски настроенных представителей русского меньшинства в Чехии.

«Русская община в Чехии сократила количество публичных выступлений. В основном потому, что многие из них видят реальную опасность того, что их могут за это наказать, вплоть до депортации», — сказал Золотарев изданию Právo.

Но Мареш сказал, что страх русского меньшинства перед нападениями со стороны чешских граждан также сыграл свою роль. «Я слышал о случаях, когда они подвергались ненавистным нападкам из-за того, что говорят по-русски. Возможно, здесь присутствует элемент страха перед тем, что может произойти, если их публично объявят сторонниками российской агрессии», — сказал Мареш.

Стржиж рассказал, что вскоре после начала войны 24 февраля прошлого года прокуроры получили информацию от Министерства внутренних дел о том, что на третий день после вторжения на украинскую территорию были запланированы крупные демонстрации в поддержку Украины и России. Именно поэтому было решено выпустить вышеупомянутое предупредительное заявление.

Исключительное заявление

«Это было абсолютно исключительное заявление. Обычно мы не делаем заявлений о том, что кто-то может совершить преступление какими-то действиями в стране», — отметил Стриж.

«Мы не хотели, чтобы это превратилось в какую-то нелегальную ситуацию, с которой пришлось бы разбираться полиции, используя репрессивные методы. Мы пришли к выводу, что было бы уместно предупредить граждан, что в крайних случаях, если они используют массовые средства, такие как интернет и социальные сети, для поддержки представителей Российской Федерации и ее агрессивного шага, при определенных условиях они могут совершить преступление», — рассказал Стржиж.

Он отметил, что данное заявление не является угрозой, а лишь предупреждением о возможных последствиях их действий.

Вскоре стало ясно, что российское вторжение было очевидным нарушением международного права. Поэтому его публичное одобрение и распространение пропутинских заявлений также может иметь признаки нарушения.

«Мы установили своего рода отправную точку между свободой слова и тем, что уже находится за гранью. И эту грань теперь определяют суды своими решениями», — отметил главный прокурор, добавив, что даже свобода слова имеет определенные границы. Он считает, что полиция, прокуратура и суды оценивают эти дела очень взвешенно.

Кто осужден?

Активист Патрик Тушл

Вместе с Томашем Чермаком они были наказаны в конце прошлого года за ненавистнические высказывания об украинцах, опубликованные в социальных сетях. Апелляционный суд приговорил Тушла к 10 месяцам тюремного заключения, а Чермака — к 10 месяцам условно за разжигание ненависти. На данный момент окружной суд Праги 5 увеличил срок заключения Тушла до 15 месяцев без права условно-досрочного освобождения в связи с другим делом об угрозах убийства и вымогательстве. Активист также обвиняется в угрозах в адрес президента Чешской медицинской палаты Милана Кубека, и ему грозит еще 8 месяцев тюремного заключения.

Активист Ладислав Врабель

Его обвиняют в распространении алармистских идей за заявления, сделанные им в ноябре прошлого года в видеоролике в социальных сетях. Он заявил, что чешское правительство хочет атаковать Российскую Федерацию ядерными боеголовками, за что Чехия подвергнется ответному удару. Прокурор отметил, что эти высказывания могли вызвать у общественности страх перед возможным военным конфликтом, за что Врабелю грозит до двух лет лишения свободы, и прокурор предлагает условный срок.

Бывший депутат Даниэль Макей (SPD)

В феврале прошлого года, вскоре после вторжения российских войск в Украину он написал в Facebook, что Путин — боец и что по Украине нужно нанести гораздо более сильный удар, например, с помощью водородных бомб. В то время он еще был советником в муниципалитете в Брунтале. Суд назначил ему наказание в виде денежного штрафа в размере 45 000 крон.

Источник: novinky.cz

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