«50 крон — не деньги, а 200 крон — да». Власти хотят сделать дороги у Влтавы платными

Прага 1 планирует взимать плату с автомобилей и транзитного транспорта за проезд по улицам вдоль реки Влтавы. С помощью платы в размере 200 крон в день Прага 1 хочет сделать менее насыщенным движение на обеих сторонах Влтавы. Этот шаг обсуждался уже давно, и теперь Совет муниципалитета Праги 1 выступил с конкретным предложением о взимании платы за проезд по нескольким улицам для нерезидентов. «Прага 1 и городской совет в этом вопросе находятся на одной волне», — подтвердил Echo24.cz Войтех Рывола (ANO), советник администрации Праги 1 по транспорту.

Предложение сейчас рассматривается муниципалитетом. В первом варианте Прага 1 хотела бы взимать плату за проезд по улицам Дивадельни и набережной Сметаны на правом берегу Влтавы и по дороге на берегу реки от Национального театра до Платнержской улицы. На другом берегу — от Уезда, через Кармелицкую улицу до улицы Тржиште.

«Мы решили сначала сделать его абсолютно минималистичным и включить в него только абсолютно необходимые улицы», — сказал Рывола. Он также упомянул, что вопрос об улице Ечна также обсуждается, но из-за ее загруженности ожидаются бурные дебаты.

Рывола также обозначил предполагаемые финансовые затраты для водителей, которые не являются жителями Праги 1. Она должна составить 200 крон в день — это максимальный размер платы, который может быть установлен муниципалитетом самостоятельно. Водители, постоянно передвигающиеся по дорогам вдоль Влтавы, будут платить 2 000 крон в месяц. В случае квартального сбора сумма составит 5 700 крон, годового — 21 600 крон.

«Я был бы очень недоволен, если бы сумма была меньше, потому что из-за 50 крон никто не будет переживать, а из-за 200 крон, мне кажется, все передумают», — сказал Рывола.

Система камер должна следить за въездом на платные улицы, используя номерные знаки. Платные участки будут обозначены.

Цель этой меры — сделать менее напряженным движение вокруг Влтавы, что должно было произойти после открытия тоннеля Бланка или завершения строительства внешней кольцевой дороги. Предложение может вступить в силу в первом квартале 2024 года.

Источник: echo24.cz

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