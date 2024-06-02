Новая секта «живых людей» следует морскому акту и не верит в отрицательные числа

Члены этой секты выражают себя в основном тем, что отвергают чешские законы, не признают Чехию как государство, называя ее компанией, которая не имеет над ними власти. Однако о том, что они неправы, свидетельствуют окончательные судебные решения, некоторые из которых мы вспоминаем в сегодняшнем материале.



Например, случай с 38-летней женщиной из района Всетин. Она затащила в группу двух своих детей, и они перестали ходить в школу, в то время как их мать отправила документы «свободного живого человека» в соответствующие органы. Именно так, как рекомендуют инструкции на официальном сайте секты.



Это движение, ориентированное на Восточную Европу, смешивает элементы религии и национализма и использует в качестве своей эмблемы вращающееся колесо со свастикой.



Оно следует Морскому акту 1666 года. Согласно теории cекты, все люди, то есть живые существа, после шести лет жизни помечаются как потерянные в море, потому что они не заявили о себе как о живых существах.



С этого момента они становятся персоной, которая в понимании сектантов является коммерческим товаром, буквально рабом с удостоверением личности в компании — под ней подразумевается государство. Они видят в этом гигантскую аферу.



Члены секты всегда пишут свое имя со строчной буквы в начале и указывают семью, из которой они происходят.



Некоторые члены группы считают, что история была переписана и сдвинута на тысячу лет и что детей в школах программируют на изучение отрицательных чисел, хотя «совершенно очевидно, что ни одно число не может быть отрицательным».





Кратко о секте:



Сообщество провозглашенных живых людей — это группа, которая отвергает чешские законы и Чешскую Республику как таковую.

Они руководствуются Морским актом 1666 года.

Пишут свои имена со строчной буквы.

Они очень часто ведут трансляции в социальных сетях, откуда «вербуют» других антисистемщиков.

Это дешевый и образцовый способ распространения российской пропаганды.

Члены секты часто демонстрируют агрессивное поведение по отношению к силовым структурам.

Свободные живые люди из Чехословакии — аналогичная секта, дополнительно борющаяся против сетей 5G.