Baltic Airlines объявила невинное голосование. Чехи реализуют дьявольский план

Из 232 городов Латвии, Эстонии и Литвы будут выбраны 48 победителей, по 16 из каждой страны, которые будут увековечены на самолетах Air Baltic. Конечно, столицы Рига, Таллинн и Вильнюс тоже присутствуют, но такая возможность есть и у значительно меньших городов.





Голосовать за фаворита можно один раз в день до конца конкурса 22 августа. Авиакомпания Air Baltic, возможно, несколько опрометчиво или наоборот очень продуманно с точки зрения маркетинга оставила открытым голосование не только для трех стран, но и для всего мира. Чехи начинают пересылать ссылки на опрос друг другу через социальные сети и верят в успех своего фаворита в соревновании, полном известных имен.





Имена, которые не останутся незамеченными





Фаворитом стал город на северо-востоке страны с 917 постоянными жителями под названием Püssi, что напоминает английское название женских половых органов. Он даже обошел столицу Таллинн. Однако чешский фаворит, небольшой городок Кунда, находится чуть ниже 16 лучших в Эстонии с 730 голосами, тогда как в этой стране есть в общей сложности 47 вариантов выбора. Можно ожидать, что благодаря чешской инициативе он резко наберет популярность.





Город-порт Кунда (по-чешски ругательство, название женских половых органов) расположен на самом севере Эстонии на берегу одноименной реки. Он насчитывает около 3 000 постоянных жителей и расположен примерно в 100 километрах от столицы.





В Латвии город Даугавпилс продолжает лидировать, а столица Рига по-прежнему занимает третье место. В Литве курортный город Друскининкай с населением 12 000 человек движется к триумфу, а столица Вильнюс в настоящее время занимает четвертое место.





Можно ожидать, что если крошечный эстонский городок победит, чешские энтузиасты авиации наверняка захотят попросить авиакомпании поставить этот самолет на маршрут Рига — Прага. И многие чехи наверняка полетят в Ригу только ради того, чтобы сфотографироваться с этим самолетом.



