ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Baltic Airlines объявила невинное голосование. Чехи реализуют дьявольский план
13 августа 2024
12:30
903
Латвийская авиакомпания Air Baltic решила провести, казалось бы, невинный опрос. 48 самолетов из своего парка авиакомпания хочет назвать в честь городов Балтии и призвала местных жителей голосовать за свою родину. Все бы прошло вполне стандартно, если бы чехи не узнали, что одним из кандидатов стал эстонский город Кунда. Таким образом, нация Швейка решила поиздеваться над результатом опроса.
Из 232 городов Латвии, Эстонии и Литвы будут выбраны 48 победителей, по 16 из каждой страны, которые будут увековечены на самолетах Air Baltic. Конечно, столицы Рига, Таллинн и Вильнюс тоже присутствуют, но такая возможность есть и у значительно меньших городов.
Голосовать за фаворита можно один раз в день до конца конкурса 22 августа. Авиакомпания Air Baltic, возможно, несколько опрометчиво или наоборот очень продуманно с точки зрения маркетинга оставила открытым голосование не только для трех стран, но и для всего мира. Чехи начинают пересылать ссылки на опрос друг другу через социальные сети и верят в успех своего фаворита в соревновании, полном известных имен.
Имена, которые не останутся незамеченными
Фаворитом стал город на северо-востоке страны с 917 постоянными жителями под названием Püssi, что напоминает английское название женских половых органов. Он даже обошел столицу Таллинн. Однако чешский фаворит, небольшой городок Кунда, находится чуть ниже 16 лучших в Эстонии с 730 голосами, тогда как в этой стране есть в общей сложности 47 вариантов выбора. Можно ожидать, что благодаря чешской инициативе он резко наберет популярность.
Город-порт Кунда (по-чешски ругательство, название женских половых органов) расположен на самом севере Эстонии на берегу одноименной реки. Он насчитывает около 3 000 постоянных жителей и расположен примерно в 100 километрах от столицы.
В Латвии город Даугавпилс продолжает лидировать, а столица Рига по-прежнему занимает третье место. В Литве курортный город Друскининкай с населением 12 000 человек движется к триумфу, а столица Вильнюс в настоящее время занимает четвертое место.
Можно ожидать, что если крошечный эстонский городок победит, чешские энтузиасты авиации наверняка захотят попросить авиакомпании поставить этот самолет на маршрут Рига — Прага. И многие чехи наверняка полетят в Ригу только ради того, чтобы сфотографироваться с этим самолетом.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
13 АВГУСТА 2024
394
Если человек попал в дорожно-транспортное происшествие, он должен знать, как себя вести. Правила немного различаются в зависимости от того, произошла ли авария на автостраде или второстепенной...
10:00
13 АВГУСТА 2024
1093
ПЕРЕПЛАТА 4 500 КРОН В ГОД. ДОМОХОЗЯЙСТВА В ЧЕХИИ ЧАСТО НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ НИЗКОГО ТАРИФА, ДАЖЕ ЕСЛИ ИМЕЮТ НА ЭТО ПРАВО
Они могут сэкономить на счетах за электроэнергию, но они об этом не знают. Более двух пятых домохозяйств не имеют информации о том, что существует низкий тариф на электроэнергию, позволяющий...
13:00
12 АВГУСТА 2024
3311
Почти 40% людей тратят на дорогу не более 1 000 крон в месяц. Менее чем у четверти ежемесячные транспортные расходы отнимают до 2 000 крон из месячного бюджета. Для 16% затраты составляют от 2 000...
08:00
12 АВГУСТА 2024
3747
ЧЕХИЯ СТАНОВИТСЯ БОГАЧЕ БЛАГОДАРЯ БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ. ЗА ТРИ МЕСЯЦА ГОСУДАРСТВО ПОЛУЧИЛО 3 МИЛЛИАРДА КРОН
Беженцы из Украины начинают приносить прибыль чешскому государству. За первые три месяца этого года они внесли в государственную казну почти на 3 миллиарда чешских крон больше, чем составила сумма...
11:00
11 АВГУСТА 2024
898
EP Corporate Group (EPCG) предпринимателя Даниэля Кршетинского через свои дочерние компании планирует в ближайшие месяцы крупные инвестиции в энергетический и медийный сектора. В Словакии компания...
13:00
10 АВГУСТА 2024
2621
ДЛЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА ЧЕК ПРЕДЪЯВЛЯТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. ДОСТАТОЧНО ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТ СВИДЕТЕЛЯ
При возврате товара в магазин в Чехии по закону не обязательно предъявлять чек или товар в оригинальной упаковке. Покупатель может доказать факт покупки различными способами, включая выписку из...
09:00
10 АВГУСТА 2024
1047
Мэрия чешского города Злин запретила курение на балконах из-за жалоб жильцов городских квартир. Дым от сигарет мешал соседям курильщиков. Новые правила проживания действуют с июля. Жильцам, не...
15:00
9 АВГУСТА 2024
634
Устав школы вправе запретить использование мобильных телефонов, но учредитель не может непосредственно определять или предписывать содержание устава. Школьные правила издаются директором школы...
10:00
8 АВГУСТА 2024
1560
Средний класс в одночасье стал беднее. Учитель, чиновник или ремесленник — три последних кризиса сказались на среднем классе. Даже тот, у кого была солидная работа, ощущает ухудшение уровня жизни....
10:00
7 АВГУСТА 2024
781
В прошлом году минимальная заработная плата была недостаточной для оплаты основных нужд и жилья. Чтобы покрыть эти расходы, зарплата должна была бы быть как минимум на треть выше, то есть как...
12:00
5 АВГУСТА 2024
753
Новые депутаты от Чехии в Европарламенте должны были сдать обязательную декларацию обо всех своих доходах. После избрания в июне некоторые из них отказались отвечать на вопросы Seznam Zprávy о...
11:00
3 АВГУСТА 2024
840
По данным Министерства труда и социальных дел, минимальная заработная плата может достичь 20 600 крон в месяц в следующем году и 22 100 крон в месяц в 2026 году, согласно оценкам развития средней...
22:00
2 АВГУСТА 2024
7022
В народе бытует мнение, что Прага богата, а пражане живут на широкую ногу. Но даже в одном из самых богатых регионов Евросоюза становится все больше людей, которые не могут позволить себе дорогое...
19:30
1 АВГУСТА 2024
2017
Яне 37 лет, у них с мужем (47 лет) пятеро детей. Сейчас она находится в декретном отпуске, младшему два года, старшему — 15. Семья живет в съемной квартире 4+1 в Пардубице.
12:30
1 АВГУСТА 2024
2070
Это мелочь в прямом и переносном смысле. Регулирование приносит неясную пользу и раздражает миллионы людей, пишет корреспондент портала Seznam Zprávy Милош Чермак.