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Запрет на ношение ножей. Кровавое нападение в Золингене напомнило немцам, что им нужно действовать
26 августа 2024
08:00
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Предложение федерального министра внутренних дел ограничить возможность ношения ножей в общественных местах получает дальнейшую поддержку после нападения в Золингене. Немецкая полиция ежегодно фиксирует тысячи нападений с применением ножа, и их число растет.
Нападение с ножом в западногерманском городе Золинген привлекло новое внимание к законам, регулирующим ношение ножей в общественных местах. А также к тому, что в последние годы резко возрастает количество случаев ножевого насилия. После пятничной трагедии давление на федеральное правительство с целью подавления этой проблемы, вероятно, усилится.
В настоящее время в Германии разрешено носить в общественных местах ножи с длиной лезвия до 12 сантиметров. За две недели до нападения в Золингене министр внутренних дел Нэнси Фазер уже призвала к ограничению использования этого оружия в общественных местах. Она предложила разрешить носить с собой только ножи с лезвием 6 см.
«Мы хотим общего запрета на опасные стрелковые ножи и скоро представим соответствующие изменения в законы об оружии», — заявил социал-демократический политик общественному телеканалу ARD.
Полицейская статистика показывает рост числа серьезных нападений с ножом на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в 2023 году было зарегистрировано 8951 случай. Федеральная полиция сообщила, что количество нападений с ножом только на железнодорожных вокзалах и вблизи них выросло до 777 в прошлом году, а в первой половине этого года было зарегистрировано 430.
Однако Deutsche Welle (DW) обращает внимание на то, что статистика может быть не совсем информативной, поскольку Германия собирает ее только с 2021 года. Развитие последних нескольких лет еще не означает тенденции.
«Кроме того, полиция включает в себя как совершенные нападения с ножом, так и угрозы ножом, так что это очень расплывчатая категория», — сказал DW Дирк Байер, немецкий криминолог из Института преступности и предотвращения преступности в Цюрихе, Швейцария.
Тем не менее политики уверяют, что осознают необходимость действовать. «Мне ясно, что наши службы безопасности должны иметь больше полномочий для своевременного обнаружения таких преступников, особенно в цифровом пространстве», — заявил в субботу Rheinische Post вице-председатель парламентского клуба SPD Дирк Визе.
Он видит проблему не только в выявлении потенциальных преступников, но и в политике в отношении оружия. «Нам также необходимо, наконец, добиться прогресса в вопросе запрета на ножи», — добавил он.
Шестнадцать земель Германии уже давно призывают к ужесточению мер на федеральном уровне для борьбы с ростом преступлений с использованием ножей.
«Теперь мы обсудим в федеральном правительстве, как мы можем добиться дальнейшего прогресса в борьбе с этим видом преступлений с применением ножа», — заявил министр в субботу.
По данным британской газеты The Guardian, в стране уже запрещена покупка или хранение некоторых видов холодного оружия. Те, кто не подчинится, могут оказаться в тюрьме на срок до трех лет или заплатить штраф.
Однако эксперты скептически относятся к тому, что закон что-либо изменит. Ларс Вендланд, глава профсоюзов полицейских Германии, в принципе приветствовал предложение Фазера, но говорит, что для эффективной работы полиции нужно нечто большее, чем просто законодательные изменения.
«Какой смысл ужесточать закон, если мы не можем обеспечить его соблюдение?», — сказал Вендланд. И Байер добавляет: «Люди, носящие опасные ножи, будут продолжать это делать, законно это или нет».
Угроза миграции
Популистская оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) видит проблему совершенно в другом — в миграционной политике. «У нас наблюдается взрывной рост преступности со стороны иностранцев, преступности среди молодежи, насилия со стороны мигрантов, потому что у нас открыты границы», — заявила сопредседатель партии Аличе Вейделова в интервью общественной телекомпании ZDF в июле.
Подобная связь миграции и нападений с ножом открыла дверь майским убийствам.
Однако эксперты не видят связи между насильственными преступлениями и иммиграцией. «Хотя иностранцы непропорционально представлены в статистике преступлений с использованием ножей в полиции, это само по себе не очень полезное открытие», - утверждает Байер.
«Нам нужно говорить меньше о стране, из которой они родом, а об обстоятельствах их жизни – в какой среде они растут, с какими друзьями они общаются, что они считают важным носить с собой ножи, каковы их образование такое. Мы должны смотреть на их социальные условия, а не зацикливаться на национальностях», - добавляет он.
Волну дискуссий о проблемах, связанных с миграцией, вероятно, можно ожидать и в связи с пятничной атакой в Золингене. Ответственность за произошедшую в пятницу резню на городском празднике в Золингене (Германия), в которой три человека были убиты и еще восемь получили ранения, несет 26-летний сириец. Полиции удалось поймать подозреваемого в воскресенье вечером, и впоследствии он признался в совершении преступления.
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