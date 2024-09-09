Чехи перестают употреблять крепкий алкоголь. Продажи резко сократились

В этом году в первом полугодии чешское государство собрало такую ​​же сумму акциза на спиртные напитки, как и в 2023 году, несмотря на его повышение.



«За январь и февраль 2024 года в госбюджет поступили сборы потребительского налога из так называемого авансового запаса, но за период с марта по июнь сборы были уже на 54 процента ниже, чем в 2023 году», — говорится в письме представителей союза.



Снижение потребления крепкого алкоголя, особенно среди молодого поколения, подтверждают и данные компании Dotykačka, эксплуатирующей кассовые системы. Ранее она заявляла, что выросло потребление игристых вин, таких как просекко, или коктейлей, в том числе безалкогольных.



Предполагалось, что повышение налога на потребление увеличит поступления в госбюджет в этом году на полмиллиарда-один миллиард крон, однако представители союза утверждают, что ситуация обратная и доходы будут ниже.



Шоппинг за границей



Данные Союза показывают, среди прочего, что потребление спиртных напитков снизилось на 15 процентов за последние 30 лет, а потребление вина выросло на 41 процент. Потребление пива не сильно изменилось, но в прошлом году оно достигло исторического минимума. По сравнению с 2022 годом потребление пенного напитка сократилось со 136 до 128 литров в год.



Однако, по мнению профсоюза, снижение продаж спиртных напитков не означает, что потребление алкоголя в Чехии снизится. Большая часть потребителей переходит на другие алкогольные напитки, говорит Даребник.



«С резким ростом розничных цен и суммы налога на потребление резко возрастают также привлекательность безналогового алкоголя и опасность роста черного рынка», — добавили представители профсоюза.