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Чехи перестают употреблять крепкий алкоголь. Продажи резко сократились

Новости 420on
19 сентября 2024
22:00
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По данным Союза производителей и импортеров спиртных напитков (UVDL), продажи производителей спиртных напитков в Чехии упали на 51,3 процента в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребление пива также падает, наоборот, люди пьют больше вина, игристого вина или коктейлей, в том числе безалкогольных.
В этом году в первом полугодии чешское государство собрало такую ​​же сумму акциза на спиртные напитки, как и в 2023 году, несмотря на его повышение.

«За январь и февраль 2024 года в госбюджет поступили сборы потребительского налога из так называемого авансового запаса, но за период с марта по июнь сборы были уже на 54 процента ниже, чем в 2023 году», — говорится в письме представителей союза.

Снижение потребления крепкого алкоголя, особенно среди молодого поколения, подтверждают и данные компании Dotykačka, эксплуатирующей кассовые системы. Ранее она заявляла, что выросло потребление игристых вин, таких как просекко, или коктейлей, в том числе безалкогольных.

Предполагалось, что повышение налога на потребление увеличит поступления в госбюджет в этом году на полмиллиарда-один миллиард крон, однако представители союза утверждают, что ситуация обратная и доходы будут ниже.

Шоппинг за границей

Данные Союза показывают, среди прочего, что потребление спиртных напитков снизилось на 15 процентов за последние 30 лет, а потребление вина выросло на 41 процент. Потребление пива не сильно изменилось, но в прошлом году оно достигло исторического минимума. По сравнению с 2022 годом потребление пенного напитка сократилось со 136 до 128 литров в год.

Однако, по мнению профсоюза, снижение продаж спиртных напитков не означает, что потребление алкоголя в Чехии снизится. Большая часть потребителей переходит на другие алкогольные напитки, говорит Даребник.

«С резким ростом розничных цен и суммы налога на потребление резко возрастают также привлекательность безналогового алкоголя и опасность роста черного рынка», — добавили представители профсоюза.
алкоголь цены налоги Чехия

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