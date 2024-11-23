Тревожный опрос: в Чехии резко выросло число людей, которые никогда не хотели бы иметь детей

«Среди респондентов, опрошенных в 2020 году, 42 процента заявили, что хотят завести ребенка в ближайшие три года, а среди опрошенных два года спустя — только 30 процентов», — обнаружили эксперты в исследовании "Современная чешская семья”, проведенном среди людей в возрасте от 18 до 39 лет.





Аналогичное снижение наблюдалось и в долгосрочных планах по созданию семьи. Если 58% респондентов планировали завести ребенка в 2020 году, то два года спустя к этому готовы только 51%.





«Особенно тревожно снижение планов среди бездетных молодых респондентов: в 2022 году только 29 процентов из них заявили, что хотели бы иметь детей когда-нибудь в будущем, по сравнению с 39 процентами в 2020 году. Эти данные свидетельствуют о том, что растет число молодых людей, которые планируют остаться бездетными на всю жизнь», — предупреждают авторы исследования.





В следующем году они планируют провести еще один сбор данных с той же выборкой респондентов, чтобы сравнить, изменились ли их планы и как.





Исследование также показало, что тип жилья, помимо всего прочего, оказывает значительное влияние на планы по воспитанию детей. Возможно, это несколько парадоксально, но молодые люди, живущие в собственном жилье, меньше всего планируют заводить детей. В 2020 году треть из них планировала завести их в краткосрочной перспективе, и чуть меньше половины — в долгосрочной.





Что касается людей, снимающих жилье, то 55% респондентов планируют завести детей в течение трех лет в 2020 году и 70% — в долгосрочной перспективе.





Аналогичная картина наблюдалась и среди тех, кто заявил о другом типе жилья.





«Родительство может быть якорем в жизни для людей, не являющихся собственниками жилья, с помощью которого они достигают хотя бы некоторой безопасности», — считают авторы исследования, добавляя, что в 2022 году «родительские планы» снизились для всех групп, но снижение было минимальным для людей в арендованном жилье.





Для сравнения, 28% респондентов планировали создать семью в ближайшей перспективе, в то время как среди людей, снимающих жилье, таких оказалось всего 35%, а среди респондентов с другими типами жилья — 30%.





Согласно данным статистиков, только в период с 2021 по 2023 год средний коэффициент рождаемости снизился с 1,83 до 1,45 ребенка на одну женщину. Люди с высшим образованием и более высоким доходом домохозяйства демонстрируют более широкие планы и амбиции.





Согласно данным опроса, краткосрочные планы снизились в период с 2020 по 2022 год во всех образовательных группах, но больше всего среди наименее образованных. Долгосрочные планы, напротив, снизились только среди людей с высшим образованием.





«Для менее образованных людей это может быть временной отсрочкой (они не хотят заводить ребенка в ближайшие три года, но хотят позже), в то время как для выпускников университетов это, похоже, постоянное намерение не иметь (больше) детей», — отмечают авторы.